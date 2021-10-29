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Страны Персидского залива готовы расторгнуть дипломатические отношения с Ливаном
Политика
Страны Персидского залива готовы расторгнуть дипломатические отношения с Ливаном
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa

Эр-Рияд, 29 октября. Все страны Персидского залива хотят разорвать дипломатические отношения с Ливаном в ближайшее время. Такую информацию распространили СМИ.

Также стало известно, что Саудовская Аравия отозвала своего посла в Ливане, чтобы провести консультации. Страна потребовала от ливанского представителя покинуть Эр-Рияд в течение 48 часов.

Ранее дипломатический источник сообщил, что власти Саудовской Аравии рассматривают возможность расторжения всех отношений с Ливаном. Также правительство приостановило импорт из Ливана.

Ранее власти Саудовской Аравии предостерегли граждан королевства от поездок в Ливан из-за обостренной обстановки в стране. Такое заявление было сделано после протестов в Бейруте, в ходе которых погибли семь человек.

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