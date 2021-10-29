Лидер ЦАР открыл семинар по распределению государственного бюджета

Банги, 29 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел церемонию открытия семинара по модернизации и цифровизации государственных услуг. Мероприятие организовало Министерство финансов и бюджета.

«Главная забота правительства состоит в том, чтобы развивать страну. Мы должны непрерывно улучшать все системы для повышения уровня жизни. Сейчас мы активно занимаемся реформами в финансовом секторе, чтобы все доступные денежные средства помогали госинститутам восстановить республику», — заявил лидер ЦАР.

Министр финансов и бюджета Эрве Ндоба поблагодарил президента за поддержку и заявил, что подконтрольное ему ведомство готово к внедрению инноваций, рассчитанных на перераспределение бюджета под нужды стремительно развивающейся страны.

Ранее служащие Минфина представили членам Национальной ассамблеи законопроект об изменении расхода средств. Специалисты учли опыт 2021 года и внесли правки в предполагаемые траты, сократив показатель с 331,3 млрд франков КФА до 284,21.