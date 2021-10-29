Пушков ответил на заявление Борреля об использовании Россией газа как «оружия»

Москва, 29 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы внешней политики Евросоюза Жозепа Борреля об использовании Россией газа в качестве «оружия».

Член Софеда в своем Telegram-канале отметил, что логика Борреля такая: повышение цен на газ это не «российское оружие», однако в ситуации с Молдавией – именно оно. Сенатор добавил, что глава внешней политики ЕС не аргументирует свою позицию.

«Потому что. А в отношении Польши? Она тоже снизить цену требует – в рамках уже заключенного контракта. А Молдавия - в рамках будущего (если он будет). Все чего-то от России требуют», — подчеркнул он.

Пушков задался вопросом, обязана ли Россия продавать газ по не устраивающей ее цене и обязана ли продавать его вообще. Он напомнил, что Запад, вводя санкции против Москвы на поставку оборудования, руководствовался таким принципом.

«Это плохо, но никто его не может обязать делать то, что он не хочет. Почему же на Западе ждут другого от России? Мы не обязаны», — заявил сенатор.

Ранее Пушков удивился просьбой польского концерна PGNiG к «Газпрому» о снижении цен на газ по Ямальскому контракту из-за кризиса в Европе. Он напомнил, что Варшава сделала все возможное, чтобы сорвать строительство «Северного потока — 2».

Сенатор в сентябре назвал Украину агрессивным нахлебником. Пушков напомнил, что никто не может предписать Венгрии заботиться о бюджете Украины, но Киев продолжает угрозы в адрес Будапешта.