Попова призвала вакцинироваться для празднования Нового года в привычном режиме

Москва, 29 октября. Соблюдение мер безопасности в период всероссийских нерабочих дней позволит безопасно провести Новый год в обычном режиме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в эти дни необходимо пройти вакцинацию всем тем, кто еще этого не сделал. Это, а также соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил в период нерабочих дней позволит провести новогодние праздники без серьезных ограничений.

«Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли», — подчеркнула Попова.

Также в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» глава Роспотребнадзора подчеркнула, что новые ограничения россиянам пока не грозят.

Ранее аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос и выяснили, что более половины россиян считают введение нерабочих дней необходимой мерой.