Правительство Нигерии обеспечит безопасность школ на севере страны

Абуджа, 29 октября. Более 12 миллионов детей боятся ходить в школу из-за действий боевиков, заявил президент Нигерии Мохаммаду Бухари.

«Первое массовое похищение несовершеннолетних случилось в 2014 году. Боевики тогда выкрали 276 девочек. С того времени нападения участились и распространились по всей северной части страны. С декабря прошлого года радикалы взяли в плен более 1000 детей», — сообщил Бухари.

Согласно статистике организации «Спасите детей», 44% девушек в Нигерии выходят замуж до совершеннолетия. Это один из высочайших показателей детских браков в мире.

Даже если жертве удается вернуться домой, в будущем она страдает от множества психологических травм.

«Правительство Нигерии прикладывает максимальные усилия к обеспечению безопасности школ. Мы действуем на опережение и внедряем новые защитные механизмы», — рассказал один из бывших генералов армии Нигерии.

Ранее боевики освободили около 1000 заключенных на юге страны. Радикалы с помощью самодельного устройства взорвали стену исправительного учреждения, дав преступникам возможность сбежать.