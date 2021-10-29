МИД России призвал США начать взаимоуважительный разговор

Москва, 29 октября. Россия предложила США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем «раздражителям» в двусторонних отношениях, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарий Захаровой опубликован на сайте министерства. Представитель МИД напомнила, что спираль конфронтации раскрутили именно США, которые поставили нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года на поток. По словам Захаровой, в ведомстве давно перестали удивляться утечкам и заявлениям официальных лиц США о якобы невыносимых условиях работы американского посольства в Москве.

«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород — это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ», — предупредила представитель МИД РФ.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российское представительство в Вашингтоне продолжает оформление виз в полном объеме. Проблемы с выдачей виз озвучил еще в августе американский посол в России Джон Салливан. Он связал отказ с предоставлением консульских услуг с нехваткой персонала.