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Армия ЦАР готовится к параду на День Республики
Весь мир
Армия ЦАР готовится к параду на День Республики
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 29 октября. Бойцы национальной армии ЦАР (FACA) готовятся к проведению 63-го Дня Республики.

Государственный праздник учрежден в честь событий 1 декабря 1958 года, когда территория Убанги-Шари стала автономной частью Французского сообщества и получила название Центральноафриканская Республика.

В преддверии мероприятия офицеры FACA пригласили всех желающих на репетицию парада, который пройдет 1 декабря.

Все приготовления проходят в учебном лагере Кассаи под руководством бригадного генерала Аркадиуса Бетибанги и заместителя начальника по планированию Анри Гренгбо. Вторая репетиция состоится 30 октября.

Ранее ФАН сообщал, как в стране отметили День независимости, которую Центральноафриканская Республика получила 13 августа 1960 года. В столице и крупных городах страны прошли массовые народные гуляния, культурные мероприятия и военные парады.

Армия ЦАР готовится к параду на День Республики
Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Несмотря на приближающийся праздник, бойцы FACA не теряют бдительности и продолжают достойно нести службу, обеспечивая безопасность мирных жителей. Ранее в стране зафиксировали активизацию вооруженных группировок.

По данным СМИ, боевики готовят ряд провокаций, чтобы помешать проведению общенационального диалога. В связи с этим правительство отправило в проблемные районы дополнительные силы. Патрули FACA обыскивают брошенные деревни и контролируют обстановку на окраинах крупных населенных пунктов.

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