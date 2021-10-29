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Гражданин Нигерии оказался в тюрьме за попытку продаться в рабство
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Гражданин Нигерии оказался в тюрьме за попытку продаться в рабство
Весь мир
Гражданин Нигерии оказался в тюрьме за попытку продаться в рабство
pixabay.com  /  pixabay.com

Абуджа, 29 октября. Сотрудники правоохранительных органов Нигерии арестовали мужчину, выставившего себя на торги.

«Мы задержали его во вторник, он провел в участке ночь. То, что он сделал, запрещено в исламе, вы не можете пытаться продать себя, независимо от вашего состояния или ситуации», — сообщил офицер полиции Харун Ибн Сина.

Нарушивший религиозный закон мужчина ранее работал портным. Перед заключением он дал интервью журналистам и объяснил, что на преступление его подтолкнули обстоятельства.

«Решение продать себя было вызвано бедностью. Я планирую дать своим родителям 10 миллионов найр, заплатить 5 млн в качестве налога правительству, отдать два миллиона каждому, кто помог мне найти покупателя и сохранить оставшееся на ежедневное содержание», — рассказал Алия На Идрис корреспондентам BBC Africa.

«Продавец» оценил себя в 20 миллионов. За эту сумму Идрис гарантировал покупателю верную службу и помощь в любом начинании.

Ранее Центробанк Нигерии запустил собственную криптовалюту eNaira. Представители финансового учреждения заявили, что сделают новую денежную единицу доступной для каждого жителя республики.

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африка нигерия
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