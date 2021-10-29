Банги, 29 октября. Координатор центральноафриканского общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи осудил Францию за разграбление природных ресурсов.

Координатор организации раскритиковал заявление главы МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриана, бездоказательно обвинившего российских инструкторов в преступлениях на территории ЦАР.

«Неужели современный работорговец и шарлатан Ле Дриан не знает, какую роль сыграла Франция в систематическом разграблении наших богатств, начиная с колониального периода и продолжающегося в наши дни? Неужели Ле Дриан забыл о злодеяниях французов, а именно Бобе Денаре (наемник, участвовал в нескольких военных конфликтах на территории Африки и Азии, — прим. ФАН), Поле Барилль (ветеран-снайпер, бывший боец спецотряда GIGN, — прим. ФАН), полковнике Мансоне (высший офицер французской армии, — прим. ФАН) и других, устраивавших беспорядки и наносивших удары по нашим руководителям? Что он хочет нам сказать, и какую Францию защищает?»

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Координатор платформы напомнил, что колонизаторы массово уничтожали дикую природу и убивали редких животных ради продажи шкур и рогов на черном рынке. Также Косимачи обвинил европейцев в краже драгоценных камней и африканских произведений искусства:

«Вы забрали их и разместили в своих музеях. Франция далека от того, чтобы давать нам уроки. А Ле Дриан еще дальше. От лица народа Центральноафриканской Республики я говорю, что французам пора сложить багаж и покинуть страну. Настало время свободы».

Ранее МИД ЦАР потребовал от властей Франции извинений за обвинения в адрес российских инструкторов.