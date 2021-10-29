Молдавия договорилась о продлении газового контракта с Россией на пять лет

Кишинев, 29 октября. Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении соглашения по поставкам голубого топлива на пять лет, информирует министерство инфраструктуры Молдавии.

Стороны достигли соглашения о проведении аудита задолженности «Молдовагаза» и о формуле расчета цены. Также Молдавия и Россия договорились о необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей.

Прошлый контракт в соответствии с соглашением будет продлен с использованием формулы расчета цены на газ, предложенной Молдавией. РБК направил запрос в «Газпром» для комментария.

Ранее правительство Молдавии указало на «непростые» переговоры с «Газпромом». Кишинев намеревался перезаключить контракт на прежних условиях.

Дефицит голубого топлива уже привел к тому, что в Молдавии был введен особый «режим тревоги». Об этом сообщал министр инфраструктуры Андрей Спыну.