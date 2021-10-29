Лена Миро упрекнула Бутусова за нападки на Хабенского после его назначения худруком МХТ

Москва, 29 октября. Блогер Лена Миро встала на защиту актера Константина Хабенского, который вступил в должность нового худрука МХТ имени Чехова. Она жестко отреагировала на критику в адрес звезды со стороны режиссера Юрия Бутусова.

Константин Хабенский сменил Сергея Женовача на посту нового худрука Московского художественного театра имени А. П. Чехова. Лена Миро с восторгом восприняла повышение звезды в должности, ведь он почти 20 лет служил на сцене МХТ. Писательница отметила успех актера в своем Telegram-канале.

«За место боролись многие. Некоторые плели интриги. За других впрягались театральные кланы. К счастью, разум возобладал, и театр отдали Константину — уверена, он его вытянет, справится и сделает МХТ культовым местом», — отметила Миро.

Радость от назначения Хабенского на должность худрука омрачила критика в адрес звезды. Некоторые звезды театра остались недовольны тем, что творческим развитием МХТ будет руководить не драматург, а актер. Среди недовольных оказался режиссер Юрий Бутусов, который раскритиковал Хабенского. В ответ Миро упрекнула постановщика за нападки.

«Бутусов мнит себя великим режиссером. Наверное, тоже хотел сменить Табакова. Да ладно бы только Бутусов, на Хабенского накинулись все», — возмущенно отметила Миро.

Перемены коснулись не только МХТ, но и МХАТа. Так, новый гендиректор Владимир Кехман признался, что надеется вернуть Татьяну Доронину, передает «Вечерняя Москва». На этом фоне вдова Олега Табакова, экс-худрука МХТ поддержала назначение Хабенского.