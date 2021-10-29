CD Projekt Red отложила бесплатные обновления Cyberpunk 2077 на 2022 год

Лос-Анджелес, 29 октября. Компания CD Projekt Red обновила план выхода бесплатных дополнений игры Cyberpunk 2077. Разработчики не стали комментировать причины изменения даты релиза.

Помимо Cyberpunk 2077, версия игры «Ведьмак 3» для PlayStation 5 и Xbox Series также оказалась в списке премьер, отложенных на 2022 год. Кроме того, разработчики CD Projekt Red решили перенести выход бесплатных обновлений.

Незадолго до этого компания представила игрокам обновление 1.31 для Cyberpunk 2077. Вероятно, оно станет финальным в 2021 году из-за изменений в графике релизов. Однако на сайте компании сказано, что улучшения и бесплатные DLC станут доступны геймерам уже в первом квартале следующего года. При этом разработчики ограничились изменением даты в календаре и не стали объяснять свое решение.

Компания FromSoftware также перенесла премьеру игры Elden Ring. Разработчики запланировали релиз на 21 января 2022 года.