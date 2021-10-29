«Зенит» победил «Динамо» и увеличил отрыв от второго места в таблице РПЛ

Санкт-Петербург, 29 октября. Центральный матч 13-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Динамо» завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Встреча петербургского «Зенита» и московского «Динамо» прошла 29 октября на стадионе «Газпром Арена». На восьмой минуте матча бразильский полузащитник Клаудиньо вывел хозяев вперед. Он переиграл Антона Шунина ударом с близкого расстояния.

После перерыва «Динамо» получило право на пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Даниил Лесовой. На 66-й минуте бразильский полузащитник Вендел во второй раз в матче вывел «Зенит» вперед. Вскоре ворота Шунина поразил вышедший на замену Артем Дзюба. Гол нападающего стал 144-м в матчах чемпионатов России. Дзюба установил новый рекорд турнира по количеству забитых мячей. Окончательный счет матча установил Ярослав Ракицкий

Благодаря победе над «Динамо» петербургский клуб набрал 29 очков и увеличил отрыв от бело-голубых в таблице РПЛ. Команда Сандро Шварца с 23 баллами в активе осталась на втором месте.