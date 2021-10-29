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Макрон: Франция и США ввели ряд мер для укрепления сотрудничества двух государств
Политика
Макрон: Франция и США ввели ряд мер для укрепления сотрудничества двух государств
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Ватикан, 29 октября. Соединенные Штаты и Франция в последние недели ввели несколько конкретных мер в целях укрепления сотрудничества стран, рассказал французский лидер Эммануэль Макрон.

Помимо этого, политик выразил надежду, что в будущем больше не будет допущено ситуаций, подобных разрыву контракта с Австралией по подводным лодкам. Об этом Макрон сообщил на встрече с главой США Джо Байденом в посольстве Франции в Ватикане.

«Мы вместе прояснили то, что должны были прояснить... И сейчас важно быть уверенными в том, что подобные ситуации не повторятся в будущем», — подчеркнул президент.

Напряженность в отношениях между двумя государствами наступила на фоне нового партнерства AUKUS, которое заключили Австралия, Великобритания и США. Канберра заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения Байдена упал до 38%. Уточняется, что это рекордно низкий уровень за все время пребывания главы государства на посту.

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