Власти России назвали сроки начала выплат малому и среднему бизнесу на фоне пандемии

Москва, 29 октября. Российские власти планируют начать выплаты малому и среднему бизнесу 15 ноября. Постановление об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщают «Известия».

Перечисление денежных средств будет проводиться в рамках программы по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях коронавируса. Принимать заявления на получение материальной помощи начнут 1 ноября. Выплаты продлятся до конца 2021 года.

«Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Предпринимателям потребуется лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития», — указано в сообщении правительства, опубликованном на сайте кабмина.

На эти цели власти планируют выделить около 38,5 млрд рублей, отметил Мишустин. Благодаря данной инициативе удастся поддержать около 3 млн человек, которые столкнулись с трудностями в период ограничительных мер, введенных для борьбы с COVID-19.