Лена Миро поделилась своей версией развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова

Москва, 29 октября. Блогер Лена Миро иронично прокомментировала возможные причины расставания телеведущей Ксении Собчак и бизнесмена Курбана Омарова. Она предположила, почему ведущая «Дома-2» лишилась мужа.

Ксения Бородина и Курбан Омаров были одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса, пока бизнесмена не заметили на свидании в компании некоей модели. Вскоре звезды развелись, а причины их расставания так и остались загадкой для фанатов.

Блогер Лена Миро уверена, что знает истинную причину развода. Писательница продемонстрировала читателям своего блога в «Живом журнале» фото телеведущей без макияжа и поделилась версией расставания звезд.

«Контраст между скуластенькой инстаграмной фантазией и сутулой реальностью с двумя подбородками был настолько жесток, что Курбначик не выдержал. А тут еще и с ТНТ эту душную тетку в розовом прогнали на никому не известный канал», — предположила Миро.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Несмотря на развод, Ксения Бородина активно посещает светские тусовки и часто делится с подписчиками советами и модными образами. Недавно звезда показала голые ноги в массивных сапогах, которые стали трендом этой осени. Однако подписчики высмеяли «дедушкину» обувь на теледиве, передает «Вечерняя Москва».

Ранее Бородина рассказала об отношениях с Ольгой Бузовой после участия в совместном телепроекте на канале ТНТ. Звезда призналась, что не считает телеведущую близким человеком.