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Житель Набережных Челнов спас раненую сову с поврежденным крылом
Общество
Житель Набережных Челнов спас раненую сову с поврежденным крылом
pixabay.com

Набережные Челны, 29 октября. Раненая сова была спасена в Набережных Челнах. Об этом рассказала руководитель елабужского приюта «Верность» Анжелика Ивашечкина.

По ее словам, житель города спас раненую птицу, которая приземлилась во дворе его частного дома. Оказалось, что у пернатой было сильно повреждено крыло — был открытый перелом.

Мужчина обзвонил все местные ветеринарные клиники, а затем обратился в парк «Нижняя Кама», но сову нигде не приняли. Тогда он вызвал врача к себе домой, однако тот лишь предложил усыпить птицу. В итоге животному помогли в приюте «Верность». Как рассказала Ивашечкина, до этого момента организация никогда не работала с совами.

Сотрудники приюта обработали пернатой крыло, а затем начали искать специальный реабилитационный центр для птиц. В ветеринарной клинике в Казани согласились помочь.

Ранее сообщалось, что волонтер из Севастополя Наталия Курласова обосновала ранчо для защиты животных от убоя. Для своих подопечных девушка создала комфортные условия.

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