Саудовская Аравия дала послу Ливана двое суток, чтобы покинуть страну

Эр-Рияд, 29 октября. Саудовская Аравия выделила послу Ливана 48 часов, чтобы покинуть страну. Об этом сообщило государственное телевидение.

Эр-Рияд отозвал своего посла в Ливане для консультаций. Решение выслать ливанского дипломатического сотрудника последовало на фоне недавнего обострения социальной обстановки в республике. Посол должен в течение двух суток покинуть страну.

Власти Саудовской Аравии ранее предостерегли жителей от поездок в Ливан. Соответствующее заявление последовало за трагедией 14 октября, когда в Бейруте семеро человек скончались в ходе протестов.

МВД призвало граждан Саудовской Аравии придерживаться инструкций государственных органов. Находящимся в Ливане порекомендовали избегать мест скопления людей.