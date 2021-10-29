ЛАГ подтвердила право Хафтара и сына Каддафи баллотироваться на выборах в Ливии

Каир, 29 октября. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт заявил, что все ливийцы, включая Халифу Хафтара и Саифа аль-Ислама Каддафи, вправе баллотироваться на предстоящих президентских и парламентских выборах.

По его словам, в соответствии с конституционным правом фельдмаршал и сын бывшего президента страны могут побороться за руководящий пост. Ахмед Абул Гейт также отметил, что ливийские лидеры должны поддерживать между партиями общее согласие по основным вопросам, чтобы обеспечить проведение выборов в соответствии с графиком.

Голосование запланировали на 24 декабря. Кроме того, генсек ЛАГ во время недавнего визита в Ливию не заметил возражений со стороны политиков по поводу кандидатур Халифы Хафтара и Саифа аль-Ислама Каддафи.

Ранее Лига арабских государств приветствовала подписание плана действий Совместного военного комитета «5+5» (СВК), который поспособствует постепенному, сбалансированному и последовательному процессу вывода наемников и иностранных сил с территорий североафриканской страны.

Ахмед Абул Гейт призвал международных и региональных партнеров не только сотрудничать, но и поддерживать согласованные действия, поскольку ливийский народ ищет стабильности после более чем десятилетнего кризиса.