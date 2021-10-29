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Байден на встрече с Макроном в Ватикане признал «неуклюжесть» США в отношении Франции
Политика
Байден на встрече с Макроном в Ватикане признал «неуклюжесть» США в отношении Франции
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Ватикан, 29 октября. Вашингтон повел себя «неуклюже» в отношении Парижа. Такое заявление сделал президента США Джо Байден на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Ватикане.

Глава Белого дома имел в виду решение Соединенных Штатов сформировать новый оборонный союз AUKUS с Великобританией и Австралией. Инициатива Вашингтона привела к кризису во французско-американских отношениях.

«То, что мы сделали, если использовать английское выражение, было неуклюжим. Это было сделано без изящества», — признал Байден.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Парижем возникло из-за партнерства AUKUS. Австралия после заключения договоренностей с Соединенными Штатами и Великобританией разорвала контракт по строительству атомных подлодок с французской компанией Naval Group.

Ранее сообщалось, что Макрон более часа прождал встречи с Байденом в Ватикане. Несмотря на это, лидеры стран тепло поприветствовали друг друга.

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