Байден на встрече с Макроном в Ватикане признал «неуклюжесть» США в отношении Франции

Ватикан, 29 октября. Вашингтон повел себя «неуклюже» в отношении Парижа. Такое заявление сделал президента США Джо Байден на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Ватикане.

Глава Белого дома имел в виду решение Соединенных Штатов сформировать новый оборонный союз AUKUS с Великобританией и Австралией. Инициатива Вашингтона привела к кризису во французско-американских отношениях.

«То, что мы сделали, если использовать английское выражение, было неуклюжим. Это было сделано без изящества», — признал Байден.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Парижем возникло из-за партнерства AUKUS. Австралия после заключения договоренностей с Соединенными Штатами и Великобританией разорвала контракт по строительству атомных подлодок с французской компанией Naval Group.

Ранее сообщалось, что Макрон более часа прождал встречи с Байденом в Ватикане. Несмотря на это, лидеры стран тепло поприветствовали друг друга.