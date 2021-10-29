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Макрон предложил Байдену обсудить борьбу с терроризмом на переговорах в Риме
Политика
Макрон предложил Байдену обсудить борьбу с терроризмом на переговорах в Риме
Global Look Press  /  Aurelien Morissard / Adam Schultz/White House

Рим, 29 октября. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил президенту США Джо Байдену обсудить в ходе переговоров в Риме ряд глобальных тем, в том числе вопросы стратегического партнерства Евросоюза и НАТО, а также борьбу с терроризмом.

Макрон назвал встречу с Байденом очень важной, потому что в отношениях между странами сложился кризис из-за решения Австралии аннулировать контракт с Парижем на поставку подводных лодок, который впоследствии был передан США.

«Наши страны приступили к работе в целях укрепления франко-американского сотрудничества. Я считаю, что нужно смотреть в будущее», — заявил французский президент.

По его словам, для Франции и США главными сферами двустороннего партнерства являются экспорт вооружений, атомная энергетика, космос и инновационные технологии. Макрон подчеркнул, что Парижу и Вашингтону нужно укрепить сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Байден и Макрон встретились в посольстве Франции в Ватикане. Трансляцию переговоров в прямом эфире показал телеканал BFMTV. Эта встреча стала первой с начала кризиса в отношениях, связанного с разрывом контракта по подлодкам.

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