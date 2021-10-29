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Реальные доходы россиян выросли за год на 8,1%

  /   Обновлено: 29 октября 2021 20:30
Экономика
Реальные доходы россиян выросли за год на 8,1%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 октября. Реальные располагаемые доходы жителей России в годовом исчислении выросли на 8,1%. Это является максимумом за 11 лет, пишет, ссылаясь на данные Росстата, РБК.

С января по сентябрь текущего года включительно рост показателя составил 4,1% к аналогичному периоду годовой давности. Эта информация содержится в ежемесячном докладе Росстата о социально-экономическом положении в России.

Более высокие темпы роста реальных доходов населения отмечались в первом квартале 2010 года, тогда, по оценке Росстата, они увеличились на 9,2%.

В третьем квартале 2021 года начал восстанавливаться потребительский спрос. Об этом свидетельствует рост расходов на покупку товаров и услуг. Структура использования показывает, что на приобретение в январе–сентябре 2021 года россиянами было потрачено 83,1% денежных доходов против 80,9%, которые были зафиксированы в прошлом году.

Рост дохода населения России является важнейшей задачей властей, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, для этого проводится активная работа.

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