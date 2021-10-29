Ливийская Akakus Oil Operations возобновила бурение на месторождении Аш-Шарара

Триполи, 29 октября. Ливийская Akakus Oil Operations после семилетнего перерыва возобновила эксплуатационное бурение на крупнейшем нефтяном месторождении Аш-Шарара в пустыне Марзук, расположенной на юго-западе страны.

По информации компании, остановка строительства скважины дорого обошлась, поскольку понадобились дополнительные деньги как на ремонт, так и на возобновление работ. Кроме того, ухудшение ситуации с безопасностью стало причиной перемещения подрядчиков и приостановки производства, что негативно сказалось на наземном оборудовании, а также увеличило скорость коррозии и вывело из строя насосы.

Akakus Oil Operations заявила, что в марте 2020 года продлила контракт на арабский экскаватор. Сейчас технику проверяют и подготавливают к старту эксплуатационного бурения, который наметили на ноябрь. Темпы добычи на месторождении Аш-Шарара сохранят, а также сделают скважины для перекачки воды.

Ранее Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии сообщала об исчезновении двух сотрудников, одним из которых являлся работник Akakus Oil Operations Медхат аз-Заяни. Организация потребовала незамедлительно освободить граждан и возложила ответственность за случившееся на так называемых «похитителей».

При этом в начале октября премьер переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба запускал строительство Южного нефтеперерабатывающего завода и предприятия по производству бытового газа на территории месторождения Аш-Шарара, чтобы разрешить топливный кризис в провинции Феццан.