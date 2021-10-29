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Советник Зеленского Арестович заявил, что Украина не отказывается от Минских соглашений
Политика
Советник Зеленского Арестович заявил, что Украина не отказывается от Минских соглашений
facebook.com  /  Алексей Арестович

Киев, 29 октября. Украина не намерена отказываться в одностороннем порядке от выполнения Минских соглашений по Донбассу, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

Как отметил пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока Минским соглашениям нет альтернативы, они обеспечивают политико-дипломатический путь урегулирования. Они остаются «очень плохим, неоднозначным и сложным путем, который все же обеспечивает рамочную договоренность», подчеркнул политик.

«Альтернативой являются боевые действия. Пока нет другой альтернативы в разрезе международных договоренностей, надо придерживаться тех соглашений, которые есть, даже если их эффективность 1,5%», — высказался советник Зеленского.

Как считает военный эксперт Игорь Коротченко, Европа не будет протестовать, пока Украина испытывает турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе в обход Минских соглашений. Западу нет дела до нарушения Киевом прав человека, уверен он.

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украина минские соглашения арестович
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