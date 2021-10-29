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Ксения Собчак назвала прекрасным публичный поцелуй с Настей Ивлеевой
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала прекрасным публичный поцелуй с Настей Ивлеевой
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 29 октября. Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о страстных поцелуях с женщинами. За несколько лет на сцене артистка целовалась с ведущей Тиной Канделаки и блогером Настей Ивлеевой.

Скандальный инцидент произошел на съемках эксцентричного шоу «Королевские кобры». В тандеме Собчак и Ивлеева не просто наблюдали за участниками на сцене, но и решили показать, на что сами способны. До этого журналистка целовалась с ведущей шоу «Самый умный» Тиной Канделаки более десяти лет назад.

В рамках интервью для YouTube-проекта блогера Иды Галич «Есть вопросики» она откровенно заговорила об этом. Ведущая шоу попросила рассказать, какой поцелуй ей запомнился больше всего и главное — почему.

«Сейчас, конечно же, отвечу — Настя Ивлеева. Это было недавно. Я это помню. И это было прекрасно. Мне кажется, во всем, что я лично делаю, не знаю мотивов Насти, должен быть какой-то смысл. Вот я в этом увидела некий большой смысл», — многозначительно отметила Собчак.

Журналистка призналась, что обладает достаточной внутренней свободой, чтобы позволять себе те действия, которые она считает правильными. Кроме того, в одном из интервью она призналась, что любит скандалить, если действия людей ей кажутся неверными, сообщает «Вечерняя Москва».

В октябре телеведущая стала участником массового ДТП под Сочи со смертельным исходом. Одна из иномарок, участвовавших в аварии, столкнулась с микроавтобусом. В результате погибла женщина.

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собчак галич ивлеева есть вопросики
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