Звезда «Интернов» Светлана Пермякова рассказала про обман в шоу «Секрет на миллион»

Москва, 29 октября. Актриса Светлана Пермякова разоблачила закулисье проекта «Секрет на миллион», обвинив создателей в нечестных правилах шоу, и призналась, что ей не заплатили всю сумму вознаграждения за участие.

Экс-звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова не сразу согласилась принять участие в шоу «Секрет на миллион». Ее неоднократно приглашали в эфир, но она решила попытать счастья лишь ради друга, чей сын болен ДЦП и нуждался в помощи врачей. Однако участие в проекте неприятно удивило артистку.

Оказалось, что в эфире артистам передавали пустые конверты, хотя зрители уверены, что там лежат выигрышные деньги. Об этом Пермякова рассказала в проекте «Петя любит выпить».

«Мне не дали выиграть даже 300 тыс. руб. За участие заплатили 120 тыс. руб. После налогов у меня осталось только 80 тыс. руб, и суммы не хватило, чтобы оплатить лечение», — поделилась артистка.

Помимо пустых конвертов и маленьких гонораров, участники шоу сталкиваются с необходимостью неправильно отвечать на вопросы. По словам Пермяковой, все темы обговаривают заранее, а после выдачи конверта необходимо разыграть необходимые эмоции.

Певица Наташа Королева недавно стала участницей одного из самых обсуждаемых эпизодов шоу «Секрет на миллион». Она рассказала о донорстве яйцеклетки для друга. Эксперт по лжи Светлана Филатова уверена, что муж звезды Тарзан с самого начала знал о поступке певицы.