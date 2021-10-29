МИД РФ отреагировал на сообщения о пленении 37 россиян бойцами ВСУ в Донбассе

Москва, 29 октября. Москва готова делать все возможное для защиты прав и интересов россиян, захваченных в Донбассе украинскими военными, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

По данным ведомства, российская сторона внимательно следит за развитием событий с захватом в плен 37 жителей населенного пункта Старомарьевка, расположенного на линии разграничения к югу от Донецка. МИД также призвал отреагировать на происходящее Францию и Германию в качестве гарантов урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

«Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», — заверили в ведомстве.

На данный момент в Старомарьевке складывается напряженная ситуация. По информации министерства, ВСУ проводят здесь «фильтрационные мероприятия», запрещают людям покидать свои дома и подвергают их насильственным действиям.

Ранее ДНР также обвинила ВСУ в оборудовании новых позиций у захваченного села Старомарьевка. При этом в Донецк был направлен запрос украинской стороны с просьбой о предоставлении дополнительных гарантий безопасности якобы «для мероприятий по оказанию гуманитарной и медицинской помощи» жителям населенного пункта.