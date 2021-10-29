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День Республики: тюрколог Гаджиев рассказал о целях и планах Турции при Эрдогане
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День Республики: тюрколог Гаджиев рассказал о целях и планах Турции при Эрдогане
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Altan Gocher

Ежегодно 29 октября в Турции отмечается крупный национальный праздник — День Республики. Официальные церемонии организовываются по всей стране и в ее зарубежных представительствах. В школах проходят торжественные мероприятия, а на улицах — праздничные шествия.

В этот день в 1923 году Мустафа Кемаль провозгласил Турцию республикой. После этого в парламенте страны было проведено голосование, в соответствии с которым основатель государства, получивший в 1934 году фамилию Ататюрк («отец турок» — тур., прим. ред.), был единогласно избран первым президентом. Наряду с тем, что День Республики — важнейший праздник, эта дата традиционно поднимает дискуссии в турецком обществе о прошлом, настоящем и будущем страны.

Международная редакция Федерального агентства новостей обсудила с научным сотрудником Института востоковедения РАН и директором Центра изучения современной Турции (ЦИСТ) Амуром Гаджиевым, в какой степени столпы Мустафы Кемаля Ататюрка свойственны современной республике во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом и насколько сильно изменилась страна за последние 20 лет.

Праздник с размахом

Официальный статус праздник приобрел в 1925 году и с тех пор отмечается ежегодно на национальном уровне.

В этом году действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган вместе с сопровождающей его делегацией посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре и почтил память выдающегося государственного деятеля. На церемонии присутствовали лидеры политических партий, а также иностранные гости. Примечательно, что послы 10 стран, ранее выступивших с требованием отпустить на свободу мецената и бизнесмена Османа Кавалу, уже четыре года находящегося в заключении, не получили приглашения на мероприятие.

«Дорогой Ататюрк, мы с благодарностью чествуем Вас, Ваших соратников и героических мучеников в этот исключительный день, когда мы с гордостью отмечаем 98-ю годовщину нашей республики. Мы день и ночь работаем для того, чтобы во всех сферах укрепить нашу республику, которую наши мученики доверили нам ценой своих жизней, повысить ее репутацию и войти в десятку ведущих экономик мира. В то время как все человечество борется с серьезными кризисами из-за эпидемии коронавируса, Турция продолжает свой путь развития, опираясь на успехи, достигнутые в областях экспорта, занятости, производства и инвестиций. Как члены героической нации, чья славная история полна побед, мы уверенно ведем нашу республику к целям на 2023 год. Да возрадуется твоя душа», — написал Эрдоган в книге почетных гостей.

Кроме того, глава Турции выступил на открытии Культурного центра Ататюрка (Taksim AKM) в Стамбуле. В своем выступлении Эрдоган отметил, что эта постройка является местом, где наиболее отчетливо видна «фотография новой и старой Турции».

Акцент на политическом исламе

Несмотря на то, что Ататюрк — знаковая для Турции фигура, в последние годы власти республики все больше отдаляются от принципов, провозглашенных ее основателем. Из уст президента Эрдогана все чаще раздаются резкие высказывания в адрес тех, кто стоял у истоков создания государства. А одним из наиболее ярких примеров избавления от «наследия» отцов-основателей стал указ об изменении статуса бывшего собора Святой Софии, который вновь вернул святыню в лоно ислама.

Впрочем, по словам Амура Гаджиева, даже если у действующего президента и его окружения есть намерение изменить «шесть стрел» (республиканизм, национализм, народность, лаицизм, этатизм, революционность), провозглашенных Ататюрком в качестве идеологии государства, то на практике дело обстоит не так просто.

Сотрудник РАН напомнил, что изначально правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) объявляла себя наследницей политического ислама, а многие ее функционеры являются выходцами из «Партии счастья» Неджметтина Эрбакана (собственно, он и является основателем «политического ислама»). Как отмечает собеседник ФАН, члены ПСР, придя к власти, утверждали, что консервативные и исламские традиции можно совместить с модернизацией и западными ценностями.

По словам эксперта, в преамбуле конституции страны подчеркивается, что Турция является республикой и придерживается светского вектора как во внутренней, так и во внешней политике. Таким образом, существует четкое разделение политики от религии.

Собеседник ФАН указал на то, что первые три статьи конституции составлены в поддержку реформ Мустафы Кемаля Ататюрка и являются воплощением этих инициатив. Четвертая статья, действующая поныне в соответствии с конституцией 1982 года, гласит, что первые три положения невозможно исправить, а предложения об их изменении даже не могут быть внесены на рассмотрение.

Гаджиев напомнил, что Турция является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз (ЕС). И хотя процесс находится в замороженном состоянии, ни Брюссель, ни Анкара окончательно отказаться от этого плана пока не готовы.

«Если посмотреть на турецкое законодательство, нормативно-правовые документы и основы государства, то мы видим, что светскость, по крайней мере на бумаге, продолжается. Что касается практики, то у власти находится ПСР уже на протяжении почти 20 лет. <...> Партия шла на такие шаги, которые позволили исламу и сторонникам политического ислама выйти на первые ряды и участвовать в определении турецкой внутренней и внешней политики. Голос политического ислама при нынешней власти стал более громким и получил свое воплощение в конкретных шагах турецкой внешней политики», — заключил собеседник ФАН.

Как отмечает Амур Гаджиев, действия Анкары на Ближнем Востоке демонстрируют, что еще даже до арабской весны Турция провозгласила неоосманизм в качестве идеологии своей региональной политики — о чем свидетельствуют официальные заявления бывшего главы МИД и экс-премьер-министра Ахмета Давутоглу (в 2001 году им была опубликована книга «Стратегическая глубина. Международное положение Турции», в которой излагается концепция снижения зависимости от Запада и выход Анкары на доминирующие позиции на постосманском пространстве).

«Неоосманизм означает вывод турецкого государства на уровень регионального лидера, регионального гегемона не только в качестве модели для преобразований, которые в качестве ориентиров использовали бы другие государства региона, но и не стоит забывать, что в Османской империи был халифат. Какие-то религиозные стимулы тоже имели место быть в турецкой политике на практике», — сказал собеседник ФАН.

Тюрколог Гаджиев раскрыл перспективы Турции на пути к столетию основания республики
Федеральное агентство новостей /

Сотрудник РАН напомнил, что после начала арабской весны Анкара расширяла свои контакты с представителями политического ислама, находившиеся в оппозиции в Сирии, Ливии, Судане и Египте, а также по сей день поддерживает контакты с террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). По мнению эксперта, такой ход событий вряд ли был бы возможен, например, при кемалистской «Республиканской народной партии» (РНП).

Тюрколог отмечает, что с 2015 года, когда правящая ПСР пошла на сближение с «Партией националистического движения» (ПНД) в ходе ноябрьских досрочных выборов, начался откат от неоосманизма в сторону «национализации» внутренней и внешней политики. В 2016 году идеолог концепции «стратегическая глубина» Ахмет Давутоглу покинул пост премьер-министра и Анкара начала менять свой внешнеполитический вектор, сделав отдельный упор на национализме.

От мира во всем мире до серии интервенций

«Мир в стране — мир во всем мире. Война — убийство, если жизнь нации не стоит перед опасностью», — говорил Ататюрк, провозглашая мирное сосуществование с соседями и отвергая военную экспансию.

Однако сегодня мы видим, что Анкара проводит крайне активную, порой даже агрессивную, внешнюю политику. Турция фактически оккупировала часть Сирии, отправила военный контингент в Ливию, ведет военные действия в Ираке. Сюда же можно добавить помощь Азербайджану в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, разборки в Средиземном море и поставки оружия в горячие точки (Эфиопия, Донбасс).

Комментируя происходящее, Амур Гаджиев напомнил, что действия Анкары в Сирии и воинствующие подходы турецкого руководства в целом являются во многом отголоском политики Ахмета Давутоглу.

«Милитаризация внешней политики мало вписывается в концепцию Мустафы Кемаля Ататюрка «Мир в стране — мир во всем мире». <…> Возвращаясь к 2015 году, мы видим, что турецкая внешнеполитическая стратегия не только получила обновление и сменила свою направленность, но также обогатилась новой концепцией, которую провозгласил [отставной адмирал ВМС Турции] Джем Гюрдениз. Он назвал ее «Голубой Родиной». Данная концепция заключалась в обеспечении безопасности Турецкой Республики на дальних рубежах, то есть на дальних отступах. Он восходит к натовской стратегии», — отметил собеседник ФАН. 

Концепция «Голубая родина», считает Гаджиев, также вписывается в стратегию упомянутого Ахмета Давутоглу, который в свое время заявлял, что безопасность Стамбула начинается с Сараево, а Эрзурума — с Грозного.

Гаджиев уверен, что в конечном итоге Турция решила не отказываться от наработок и привилегий, которые республика получила после проведения активных боевых действий на Ближнем Востоке и в других регионах.

«Даже если нынешние действия Турции не вписываются в концепцию Мустафы Кемаля, они отражают эволюцию эволюцию турецкой политики, особенно на Ближнем Востоке. <…> Наверное, сегодня действия Турции нельзя назвать посредническими или миролюбивыми. До Давутоглу Турция объявляла себя мостом между христианским миром и мусульманским, мостом между Европой и Азией, между севером и югом, западом и востоком. Сегодня говорить о мосте не приходится. Турция позиционирует себя центром притяжения или одним из полюсов многополярного миропорядка. Она пытается выйти с регионального уровня на глобальный», — подытожил директор ЦИСТ.

Тюрколог Гаджиев раскрыл перспективы Турции на пути к столетию основания республики
flickr.com / NATO North Atlantic Treaty Organization/CC BY-NC-ND 2.0

Амбициозные цели

Огромное общественно-политическое значение для всей Турции будет иметь 2023 год. Во-первых, в стране будут праздновать столетие провозглашения республики. Это важная дата несет в себе символизм и служит некой чертой для подведения глобальных итогов. Во-вторых, через два года состоятся всеобщие выборы. На фоне падения рейтингов ПСР и ПНД плебисцит едва ли станет «легкой прогулкой» для властей.

По мнению Амира Гаджиева, в преддверии 2023 года официальная Анкара ставит перед собой ряд важных целей.

Первая цель, отмечает эксперт, это новая конституция. Правящая партия уже составила свой проект, сейчас ведется обсуждение данной инициативы с проектами других фракций в рамках Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

«Второе, чего хотелось бы Турции — это, конечно же, заявить о себе на глобальном уровне. Допустим, вот эти заявления о том, что «мир больше пяти», критика Совета безопасности ООН и стремление Турции участвовать в делах глобального управления — это все тоже имеется. Это, конечно, малореализуемо, но тем не менее такая вот заявка есть», — добавил собеседник ФАН.

Тюрколог Гаджиев раскрыл перспективы Турции на пути к столетию основания республики
Федеральное агентство новостей /

Анкара стремится к тому, чтобы войти в число «ключевых участников глобального управления», полагает эксперт. С этой целью Турция позиционирует себя в качестве одного из геополитических центров и пытается заявить о себе как о государстве, представляющем исламский мир.

Как считает Гаджиев, в данном контексте она конкурирует с Саудовской Аравией, а также соперничает с Ираном, все же представляющим шиизм. 

«Дальше, если переходить плавно к экономике, то мы видим, что Турция пытается стать региональным энергетическим хабом и с этой целью наращивает взаимоотношения и с Россией, и с тюркоязычными государствами, и с Ираном, и с Катаром, и прочими. Дальше мы видим, что Турция также соорудила новый стамбульский аэропорт и пытается — по крайней мере в сфере логистики, авиаперевозок — стать неким центром регионального масштаба», — объяснил собеседник ФАН.

Амур Гаджиев также напомнил о канале «Стамбул» — искусственной судоходный артерии, которая соединит Черное море с Мраморным. По мнению тюрколога, этот проект тоже преследует задачу вывести Турцию на уровень регионального центра глобальной логистики в сфере морских грузоперевозок. Особенно актуальным он является на фоне недавнего затора в Суэцком канале, добавил эксперт.

«Ну и какая мировая держава без ядерного потенциала? Поэтому сейчас турки пытаются запустить в 2023 году первый реактор атомной станции «Аккую», которую в принципе строит Россия. То есть тем самым [Турция пытается] заявить о себе как о государстве, которое использует атомную энергию, произведенную на своей территории. Да, это мирный атом, это проект с мирными целями, тем не менее это позволит Турции иметь свою собственную атомную энергию», — выделил еще одну цель Анкары собеседник ФАН.

Тюрколог Гаджиев раскрыл перспективы Турции на пути к столетию основания республики
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

По словам тюрколога, Турция активно работает над собственным самолетом пятого поколения — Turkish Fighter Experimental (TF-X). Кроме того, отмечает эксперт, Анкара стремится увеличить свою долю в мировой торговле оружием.

«Конечно, Турция стремится выйти в космос. Сегодня точно больше 10 турецких спутников находится в космосе, все они имеют различное назначение. Конечно, они не турецкого производства, но были отправлены Турцией. Также ведется диалог с Роскосмосом о том, чтобы отправить первого турецкого космонавта в космос. Кроме того, создано государственное Космическое агентство Турции. Это нам говорит о том, что Турция всерьез настроена участвовать в освоении космического пространства. Не знаю, получится ли достичь этого к 100-летию республики или нет, но такая задача поставлена», — рассказал эксперт.

Анкара также ставит перед собой цель занять лидерские позиции в тюркском мире: республика наращивает сотрудничество с кавказскими среднеазиатскими государствами по линии военно-технического сотрудничества. Кроме того, Гаджиев отметил, что на ближайшем саммите Тюркского совета будет принято решение о подаче заявки в ООН, чтобы структура получила статус международной организации.

«Кроме того, Турция, как было изначально заявлено, пытается преподнести себя в качестве лидера мусульманского мира. В частности, как в качестве страны, которая смогла объединить в себе основы ислама с либеральными подходами ЕС. Это выглядит достаточно привлекательно для целого ряда стран региона», — резюмировал собеседник ФАН.

Тюрколог Гаджиев раскрыл перспективы Турции на пути к столетию основания республики
Федеральное агентство новостей /

Говоря о личных целях президента Эрдогана, эксперт выделил выборы 2023 года (в связи с поправками от 2017 года президентские и парламентские выборы проходят в один день). Однако Гаджиев отметил, что, вероятно, плебисцит станет для политика последним — после 2023 года ведущий политик будет искать приемников для себя, ПСР и правящей коалиции в целом.

По мнению собеседника ФАН, Эрдоган очень хочет вывести свою родину на совершенно новый уровень к 2023 году — таким образом политик надеется «золотыми буквами внести свое имя в историю Турции».

«Будут ли в новой конституции закреплены принципы Ататюрка? Скорее всего, да. Но тем не менее можно предположить, что опекающая роль армии в отношении турецкой конституции будет снижена. Традиционно мы знаем, что армия выступала хранителем реформ Ататюрка. Учитывая весь этот процесс борьбы с ролью армии в политике Турции, можно предположить, что возможность участия вооруженных сил во внутренней политики государства в контексте внутренней политики будет снижена», — заключил тюрколог.

Тюрколог Гаджиев раскрыл перспективы Турции на пути к столетию основания республики
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Насколько быстро будут реализованы планы ПСР на ближайшие несколько дет — покажет время. Несмотря на очевидный прорыв Анкары на мировой арене, нельзя забывать и о наличии ряда существенных проблем: экономический кризис, неравномерность развития регионов, засилье беженцев и многое другое. Все эти вопросы также требуют поиска срочного решения — то, как это будет сделано, во многом предрешит итоги выборов 2023 года и выявит, какой будет Турция в предстоящий период.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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турция эрдоган ататюрк день республики
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