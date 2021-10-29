День Республики: тюрколог Гаджиев рассказал о целях и планах Турции при Эрдогане

Ежегодно 29 октября в Турции отмечается крупный национальный праздник — День Республики. Официальные церемонии организовываются по всей стране и в ее зарубежных представительствах. В школах проходят торжественные мероприятия, а на улицах — праздничные шествия.

В этот день в 1923 году Мустафа Кемаль провозгласил Турцию республикой. После этого в парламенте страны было проведено голосование, в соответствии с которым основатель государства, получивший в 1934 году фамилию Ататюрк («отец турок» — тур., прим. ред.), был единогласно избран первым президентом. Наряду с тем, что День Республики — важнейший праздник, эта дата традиционно поднимает дискуссии в турецком обществе о прошлом, настоящем и будущем страны.

Международная редакция Федерального агентства новостей обсудила с научным сотрудником Института востоковедения РАН и директором Центра изучения современной Турции (ЦИСТ) Амуром Гаджиевым, в какой степени столпы Мустафы Кемаля Ататюрка свойственны современной республике во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом и насколько сильно изменилась страна за последние 20 лет.

Праздник с размахом

Официальный статус праздник приобрел в 1925 году и с тех пор отмечается ежегодно на национальном уровне.

"Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam istikbâl yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdeleyicisi olmuştur."



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun! ???? pic.twitter.com/qswdErdweC — Moviewa (@wannamovie) October 28, 2021

В этом году действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган вместе с сопровождающей его делегацией посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре и почтил память выдающегося государственного деятеля. На церемонии присутствовали лидеры политических партий, а также иностранные гости. Примечательно, что послы 10 стран, ранее выступивших с требованием отпустить на свободу мецената и бизнесмена Османа Кавалу, уже четыре года находящегося в заключении, не получили приглашения на мероприятие.

«Дорогой Ататюрк, мы с благодарностью чествуем Вас, Ваших соратников и героических мучеников в этот исключительный день, когда мы с гордостью отмечаем 98-ю годовщину нашей республики. Мы день и ночь работаем для того, чтобы во всех сферах укрепить нашу республику, которую наши мученики доверили нам ценой своих жизней, повысить ее репутацию и войти в десятку ведущих экономик мира. В то время как все человечество борется с серьезными кризисами из-за эпидемии коронавируса, Турция продолжает свой путь развития, опираясь на успехи, достигнутые в областях экспорта, занятости, производства и инвестиций. Как члены героической нации, чья славная история полна побед, мы уверенно ведем нашу республику к целям на 2023 год. Да возрадуется твоя душа», — написал Эрдоган в книге почетных гостей.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, #29Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. pic.twitter.com/XlRX2ZWS66 — AK Parti (@Akparti) October 29, 2021

Кроме того, глава Турции выступил на открытии Культурного центра Ататюрка (Taksim AKM) в Стамбуле. В своем выступлении Эрдоган отметил, что эта постройка является местом, где наиболее отчетливо видна «фотография новой и старой Турции».

Estetik mimarisi ve teknolojik donanımıyla İstanbul’umuzu Kültür-Sanat merkezi haline getirecek Atatürk Kültür Merkezinin açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdik.

Tüm Milletimize hayırlı olsun.#AKMyeniden pic.twitter.com/STwO9ZD4BB — Cahit Altunay (@CAltunay) October 29, 2021

Акцент на политическом исламе

Несмотря на то, что Ататюрк — знаковая для Турции фигура, в последние годы власти республики все больше отдаляются от принципов, провозглашенных ее основателем. Из уст президента Эрдогана все чаще раздаются резкие высказывания в адрес тех, кто стоял у истоков создания государства. А одним из наиболее ярких примеров избавления от «наследия» отцов-основателей стал указ об изменении статуса бывшего собора Святой Софии, который вновь вернул святыню в лоно ислама.

Впрочем, по словам Амура Гаджиева, даже если у действующего президента и его окружения есть намерение изменить «шесть стрел» (республиканизм, национализм, народность, лаицизм, этатизм, революционность), провозглашенных Ататюрком в качестве идеологии государства, то на практике дело обстоит не так просто.

Сотрудник РАН напомнил, что изначально правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) объявляла себя наследницей политического ислама, а многие ее функционеры являются выходцами из «Партии счастья» Неджметтина Эрбакана (собственно, он и является основателем «политического ислама»). Как отмечает собеседник ФАН, члены ПСР, придя к власти, утверждали, что консервативные и исламские традиции можно совместить с модернизацией и западными ценностями.

По словам эксперта, в преамбуле конституции страны подчеркивается, что Турция является республикой и придерживается светского вектора как во внутренней, так и во внешней политике. Таким образом, существует четкое разделение политики от религии.

Собеседник ФАН указал на то, что первые три статьи конституции составлены в поддержку реформ Мустафы Кемаля Ататюрка и являются воплощением этих инициатив. Четвертая статья, действующая поныне в соответствии с конституцией 1982 года, гласит, что первые три положения невозможно исправить, а предложения об их изменении даже не могут быть внесены на рассмотрение.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum.



Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.https://t.co/47I6nJYNgr pic.twitter.com/4e0VEl9Lvt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2021

Гаджиев напомнил, что Турция является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз (ЕС). И хотя процесс находится в замороженном состоянии, ни Брюссель, ни Анкара окончательно отказаться от этого плана пока не готовы.

«Если посмотреть на турецкое законодательство, нормативно-правовые документы и основы государства, то мы видим, что светскость, по крайней мере на бумаге, продолжается. Что касается практики, то у власти находится ПСР уже на протяжении почти 20 лет. <...> Партия шла на такие шаги, которые позволили исламу и сторонникам политического ислама выйти на первые ряды и участвовать в определении турецкой внутренней и внешней политики. Голос политического ислама при нынешней власти стал более громким и получил свое воплощение в конкретных шагах турецкой внешней политики», — заключил собеседник ФАН.

Как отмечает Амур Гаджиев, действия Анкары на Ближнем Востоке демонстрируют, что еще даже до арабской весны Турция провозгласила неоосманизм в качестве идеологии своей региональной политики — о чем свидетельствуют официальные заявления бывшего главы МИД и экс-премьер-министра Ахмета Давутоглу (в 2001 году им была опубликована книга «Стратегическая глубина. Международное положение Турции», в которой излагается концепция снижения зависимости от Запада и выход Анкары на доминирующие позиции на постосманском пространстве).

«Неоосманизм означает вывод турецкого государства на уровень регионального лидера, регионального гегемона не только в качестве модели для преобразований, которые в качестве ориентиров использовали бы другие государства региона, но и не стоит забывать, что в Османской империи был халифат. Какие-то религиозные стимулы тоже имели место быть в турецкой политике на практике», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Сотрудник РАН напомнил, что после начала арабской весны Анкара расширяла свои контакты с представителями политического ислама, находившиеся в оппозиции в Сирии, Ливии, Судане и Египте, а также по сей день поддерживает контакты с террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). По мнению эксперта, такой ход событий вряд ли был бы возможен, например, при кемалистской «Республиканской народной партии» (РНП).

Тюрколог отмечает, что с 2015 года, когда правящая ПСР пошла на сближение с «Партией националистического движения» (ПНД) в ходе ноябрьских досрочных выборов, начался откат от неоосманизма в сторону «национализации» внутренней и внешней политики. В 2016 году идеолог концепции «стратегическая глубина» Ахмет Давутоглу покинул пост премьер-министра и Анкара начала менять свой внешнеполитический вектор, сделав отдельный упор на национализме.

От мира во всем мире до серии интервенций

«Мир в стране — мир во всем мире. Война — убийство, если жизнь нации не стоит перед опасностью», — говорил Ататюрк, провозглашая мирное сосуществование с соседями и отвергая военную экспансию.

Atamızın yolundan hiç sapmadık



“Yurtta sulh, cihanda sulh.”



#TezkereyeHayırDe



“Savaş zaruri ve hayati olmalıdır,



Milletin hayatı tehlikeye maruz



kalmadıkça savaş bir cinayettir…” pic.twitter.com/lpjvnHCjq9 — Şükrü YILDIZ (@sukruyildizcom) October 25, 2021

Однако сегодня мы видим, что Анкара проводит крайне активную, порой даже агрессивную, внешнюю политику. Турция фактически оккупировала часть Сирии, отправила военный контингент в Ливию, ведет военные действия в Ираке. Сюда же можно добавить помощь Азербайджану в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, разборки в Средиземном море и поставки оружия в горячие точки (Эфиопия, Донбасс).

Комментируя происходящее, Амур Гаджиев напомнил, что действия Анкары в Сирии и воинствующие подходы турецкого руководства в целом являются во многом отголоском политики Ахмета Давутоглу.

«Милитаризация внешней политики мало вписывается в концепцию Мустафы Кемаля Ататюрка «Мир в стране — мир во всем мире». <…> Возвращаясь к 2015 году, мы видим, что турецкая внешнеполитическая стратегия не только получила обновление и сменила свою направленность, но также обогатилась новой концепцией, которую провозгласил [отставной адмирал ВМС Турции] Джем Гюрдениз. Он назвал ее «Голубой Родиной». Данная концепция заключалась в обеспечении безопасности Турецкой Республики на дальних рубежах, то есть на дальних отступах. Он восходит к натовской стратегии», — отметил собеседник ФАН.

Концепция «Голубая родина», считает Гаджиев, также вписывается в стратегию упомянутого Ахмета Давутоглу, который в свое время заявлял, что безопасность Стамбула начинается с Сараево, а Эрзурума — с Грозного.

Mavivatan’ın isim babası Amiral Cem Gürdeniz’in Fransa’da düzenlenecek olan, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları’nın da katılacağı ‘Doğu Akdeniz’ konulu panele katılmak için mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi.



Türkiye’nin haklı tezleri için#cemgürdenizokonferansagitmeli pic.twitter.com/ClE9iMVbBx — Memleket Partisi Z Kuşağı (@memleket_z) October 21, 2021

Гаджиев уверен, что в конечном итоге Турция решила не отказываться от наработок и привилегий, которые республика получила после проведения активных боевых действий на Ближнем Востоке и в других регионах.

«Даже если нынешние действия Турции не вписываются в концепцию Мустафы Кемаля, они отражают эволюцию эволюцию турецкой политики, особенно на Ближнем Востоке. <…> Наверное, сегодня действия Турции нельзя назвать посредническими или миролюбивыми. До Давутоглу Турция объявляла себя мостом между христианским миром и мусульманским, мостом между Европой и Азией, между севером и югом, западом и востоком. Сегодня говорить о мосте не приходится. Турция позиционирует себя центром притяжения или одним из полюсов многополярного миропорядка. Она пытается выйти с регионального уровня на глобальный», — подытожил директор ЦИСТ.

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Амбициозные цели

Огромное общественно-политическое значение для всей Турции будет иметь 2023 год. Во-первых, в стране будут праздновать столетие провозглашения республики. Это важная дата несет в себе символизм и служит некой чертой для подведения глобальных итогов. Во-вторых, через два года состоятся всеобщие выборы. На фоне падения рейтингов ПСР и ПНД плебисцит едва ли станет «легкой прогулкой» для властей.

По мнению Амира Гаджиева, в преддверии 2023 года официальная Анкара ставит перед собой ряд важных целей.

Первая цель, отмечает эксперт, это новая конституция. Правящая партия уже составила свой проект, сейчас ведется обсуждение данной инициативы с проектами других фракций в рамках Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

«Второе, чего хотелось бы Турции — это, конечно же, заявить о себе на глобальном уровне. Допустим, вот эти заявления о том, что «мир больше пяти», критика Совета безопасности ООН и стремление Турции участвовать в делах глобального управления — это все тоже имеется. Это, конечно, малореализуемо, но тем не менее такая вот заявка есть», — добавил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Анкара стремится к тому, чтобы войти в число «ключевых участников глобального управления», полагает эксперт. С этой целью Турция позиционирует себя в качестве одного из геополитических центров и пытается заявить о себе как о государстве, представляющем исламский мир.

Как считает Гаджиев, в данном контексте она конкурирует с Саудовской Аравией, а также соперничает с Ираном, все же представляющим шиизм.

«Дальше, если переходить плавно к экономике, то мы видим, что Турция пытается стать региональным энергетическим хабом и с этой целью наращивает взаимоотношения и с Россией, и с тюркоязычными государствами, и с Ираном, и с Катаром, и прочими. Дальше мы видим, что Турция также соорудила новый стамбульский аэропорт и пытается — по крайней мере в сфере логистики, авиаперевозок — стать неким центром регионального масштаба», — объяснил собеседник ФАН.

Амур Гаджиев также напомнил о канале «Стамбул» — искусственной судоходный артерии, которая соединит Черное море с Мраморным. По мнению тюрколога, этот проект тоже преследует задачу вывести Турцию на уровень регионального центра глобальной логистики в сфере морских грузоперевозок. Особенно актуальным он является на фоне недавнего затора в Суэцком канале, добавил эксперт.

«Ну и какая мировая держава без ядерного потенциала? Поэтому сейчас турки пытаются запустить в 2023 году первый реактор атомной станции «Аккую», которую в принципе строит Россия. То есть тем самым [Турция пытается] заявить о себе как о государстве, которое использует атомную энергию, произведенную на своей территории. Да, это мирный атом, это проект с мирными целями, тем не менее это позволит Турции иметь свою собственную атомную энергию», — выделил еще одну цель Анкары собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

По словам тюрколога, Турция активно работает над собственным самолетом пятого поколения — Turkish Fighter Experimental (TF-X). Кроме того, отмечает эксперт, Анкара стремится увеличить свою долю в мировой торговле оружием.

«Конечно, Турция стремится выйти в космос. Сегодня точно больше 10 турецких спутников находится в космосе, все они имеют различное назначение. Конечно, они не турецкого производства, но были отправлены Турцией. Также ведется диалог с Роскосмосом о том, чтобы отправить первого турецкого космонавта в космос. Кроме того, создано государственное Космическое агентство Турции. Это нам говорит о том, что Турция всерьез настроена участвовать в освоении космического пространства. Не знаю, получится ли достичь этого к 100-летию республики или нет, но такая задача поставлена», — рассказал эксперт.

Анкара также ставит перед собой цель занять лидерские позиции в тюркском мире: республика наращивает сотрудничество с кавказскими среднеазиатскими государствами по линии военно-технического сотрудничества. Кроме того, Гаджиев отметил, что на ближайшем саммите Тюркского совета будет принято решение о подаче заявки в ООН, чтобы структура получила статус международной организации.

«Кроме того, Турция, как было изначально заявлено, пытается преподнести себя в качестве лидера мусульманского мира. В частности, как в качестве страны, которая смогла объединить в себе основы ислама с либеральными подходами ЕС. Это выглядит достаточно привлекательно для целого ряда стран региона», — резюмировал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Говоря о личных целях президента Эрдогана, эксперт выделил выборы 2023 года (в связи с поправками от 2017 года президентские и парламентские выборы проходят в один день). Однако Гаджиев отметил, что, вероятно, плебисцит станет для политика последним — после 2023 года ведущий политик будет искать приемников для себя, ПСР и правящей коалиции в целом.

По мнению собеседника ФАН, Эрдоган очень хочет вывести свою родину на совершенно новый уровень к 2023 году — таким образом политик надеется «золотыми буквами внести свое имя в историю Турции».

«Будут ли в новой конституции закреплены принципы Ататюрка? Скорее всего, да. Но тем не менее можно предположить, что опекающая роль армии в отношении турецкой конституции будет снижена. Традиционно мы знаем, что армия выступала хранителем реформ Ататюрка. Учитывая весь этот процесс борьбы с ролью армии в политике Турции, можно предположить, что возможность участия вооруженных сил во внутренней политики государства в контексте внутренней политики будет снижена», — заключил тюрколог.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Насколько быстро будут реализованы планы ПСР на ближайшие несколько дет — покажет время. Несмотря на очевидный прорыв Анкары на мировой арене, нельзя забывать и о наличии ряда существенных проблем: экономический кризис, неравномерность развития регионов, засилье беженцев и многое другое. Все эти вопросы также требуют поиска срочного решения — то, как это будет сделано, во многом предрешит итоги выборов 2023 года и выявит, какой будет Турция в предстоящий период.

1 Организация запрещена на территории РФ.