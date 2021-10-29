Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 20:47
20:45
Общество
Житель Набережных Челнов спас раненую сову с поврежденным крылом
20:44
Политика
Саудовская Аравия дала послу Ливана двое суток, чтобы покинуть страну
20:38
Происшествия
Петербурженку оштрафовали за нарушение авторских прав «Голубых беретов» и Лещенко
20:37
Спорт
Нападающий «Зенита» Дзюба установил новый рекорд РПЛ по голам
20:37
Общество
Доктор Мясников развеял распространенные мифы о лечении кашля
20:36
Политика
Байден на встрече с Макроном в Ватикане признал «неуклюжесть» США в отношении Франции
20:34
Общество
Автоэксперт Холодов раскритиковал предложение лишать прав за три нарушения ПДД за год
20:34
Весь мир
Ливийская Akakus Oil Operations возобновила бурение на месторождении Аш-Шарара
20:31
Происшествия
Деятельность более десяти наркогруппировок пресекли в России
20:30
Политика
Макрон предложил Байдену обсудить борьбу с терроризмом на переговорах в Риме
Все новости

Саудовская Аравия влилась в гонку за право принять выставку «Экспо-2030»
Весь мир
Саудовская Аравия влилась в гонку за право принять выставку «Экспо-2030»
Федеральное агентство новостей  / 

Эр-Рияд, 29 октября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд объявил о подаче заявки на проведение международной выставки «Экспо-2030» под лозунгом «Эра перемен».

«Мы живем в эпоху перемен и сталкиваемся с беспрецедентной потребностью в коллективных действиях всего человечества. Совершенно очевидно, что всему миру, как коллективу, необходимо работать вместе, чтобы предвидеть будущее и своими умами решать проблемы, используя проистекающие из этого возможности», — сообщил он в письме к Международному бюро выставок (BIE).

Примечательно, что по своим срокам выставка совпадает с кульминацией саудовской программы «Видение-2030», подразумевающей глубокую перестройку экономически-социальной структуры королевства с уклоном в экологичные технологии и отказом от нефтезависимой модели хозяйства. По мнению наследного принца, «Экспо-2030» могла бы стать «исключительной возможностью поделиться с миром уроками этой беспрецедентной трансформации».

Письмо направлено в Париж генеральному секретарю (BIE) Дмитрию Керкентесу. Сопровождением заявки займется Королевская комиссия города Эр-Рияд под личным контролем ее исполнительного директора Фахдома Аль Рашида.

«Это видение отражает амбиции королевства на будущее; видение, направленное на использование безграничной энергии молодежи для создания устойчивого будущего на благо следующих поколений, где все граждане продвигают свои мечты, превосходят свои надежды и выходят за рамки собственных амбиций», — продолжил Мухаммад бин Салман.

Сама международная выставка пройдет с 1 октября 2030 года по 1 апреля 2031 года. К настоящему моменту заявки на ее проведение — помимо Саудовской Аравии — подали Россия, Южная Корея, Италия, Украина.

Королевство принимает участие в «Экспо» с 1958 года. В 2008 году саудовский павильон получил серебряную награду за дизайн и золотую — в 2010 году.

Текущая международная выставка «Экспо-2020» проходит в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты — ОАЭ) и продлится до 1 апреля 2022 года. Из-за пандемии организаторы были вынуждены перенести ее начало на 2021 год, однако название оставили по соображениям маркетинга. Нетронутым остался и лозунг: «Объединяя умы, создавая будущее».

Масштабный выставочный комплекс выстроен с нуля на площади в 4,3 квадратных километра за восемь лет, что стоило бюджету ОАЭ 6,8 миллиарда долларов.

Международные выставки проводятся с 1851 года при участии большинства признанных государств мира. В текущем году на ней представлены 192 государства. Страны-участницы ради привлечения инвестиций выставляют свои передовые достижения в области науки, культуры, промышленности, техники и т.д. «Экспо-2025» пройдет в японской Осаке под девизом «Создание общества будущего для нашей жизни» с 13 апреля по 13 октября 2025 года.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Саудовская Аравия влилась в гонку за право принять выставку «Экспо-2030»
саудовская аравия экспо международная выставка
Комментировать