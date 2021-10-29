Саудовская Аравия влилась в гонку за право принять выставку «Экспо-2030»

Эр-Рияд, 29 октября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд объявил о подаче заявки на проведение международной выставки «Экспо-2030» под лозунгом «Эра перемен».

«Мы живем в эпоху перемен и сталкиваемся с беспрецедентной потребностью в коллективных действиях всего человечества. Совершенно очевидно, что всему миру, как коллективу, необходимо работать вместе, чтобы предвидеть будущее и своими умами решать проблемы, используя проистекающие из этого возможности», — сообщил он в письме к Международному бюро выставок (BIE).

Примечательно, что по своим срокам выставка совпадает с кульминацией саудовской программы «Видение-2030», подразумевающей глубокую перестройку экономически-социальной структуры королевства с уклоном в экологичные технологии и отказом от нефтезависимой модели хозяйства. По мнению наследного принца, «Экспо-2030» могла бы стать «исключительной возможностью поделиться с миром уроками этой беспрецедентной трансформации».

Saudi Arabia has submitted a formal request to host Expo 2030 under the theme "The era of change: Leading the planet to a foresighted tomorrow"https://t.co/4GoLZOs00B — Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) October 29, 2021

Письмо направлено в Париж генеральному секретарю (BIE) Дмитрию Керкентесу. Сопровождением заявки займется Королевская комиссия города Эр-Рияд под личным контролем ее исполнительного директора Фахдома Аль Рашида.

«Это видение отражает амбиции королевства на будущее; видение, направленное на использование безграничной энергии молодежи для создания устойчивого будущего на благо следующих поколений, где все граждане продвигают свои мечты, превосходят свои надежды и выходят за рамки собственных амбиций», — продолжил Мухаммад бин Салман.

Сама международная выставка пройдет с 1 октября 2030 года по 1 апреля 2031 года. К настоящему моменту заявки на ее проведение — помимо Саудовской Аравии — подали Россия, Южная Корея, Италия, Украина.

Then there were 4! Watching the bid competition for the world expo 2030 heat up. 4 countries now bidding for the slot.



1. South Korea.

2. Russia.

3. Italy.

4. Ukraine



The dynamic between Ukraine and Russia will be …. Interesting! #Expo2020 #expo2030 https://t.co/JGfCyFCIVi pic.twitter.com/D8IXx6rZPI — Rahim Sajan (@RahimSajan) October 15, 2021

Королевство принимает участие в «Экспо» с 1958 года. В 2008 году саудовский павильон получил серебряную награду за дизайн и золотую — в 2010 году.

Текущая международная выставка «Экспо-2020» проходит в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты — ОАЭ) и продлится до 1 апреля 2022 года. Из-за пандемии организаторы были вынуждены перенести ее начало на 2021 год, однако название оставили по соображениям маркетинга. Нетронутым остался и лозунг: «Объединяя умы, создавая будущее».

Масштабный выставочный комплекс выстроен с нуля на площади в 4,3 квадратных километра за восемь лет, что стоило бюджету ОАЭ 6,8 миллиарда долларов.

Международные выставки проводятся с 1851 года при участии большинства признанных государств мира. В текущем году на ней представлены 192 государства. Страны-участницы ради привлечения инвестиций выставляют свои передовые достижения в области науки, культуры, промышленности, техники и т.д. «Экспо-2025» пройдет в японской Осаке под девизом «Создание общества будущего для нашей жизни» с 13 апреля по 13 октября 2025 года.