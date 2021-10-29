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ПФР: родители-одиночки могут получить детскую выплату в ноябре

  /   Обновлено: 29 октября 2021 20:05
Экономика
ПФР: родители-одиночки могут получить детскую выплату в ноябре
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 октября. Россияне, воспитывающие детей в возрасте от восьми до 16 лет в одиночку, могут получить в ноябре выплату. В среднем сумма составляет порядка 7 тысяч рублей, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Право на пособие имеют граждане, чей доход не превышает уровень прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания, пишет «ФедералПресс». Для получения денежного довольствия необходимо подать электронное заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу по месту жительства после снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

«Для того чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи», — добавил Пенсионный фонд на своем сайте.

Кабмин РФ ранее объявил, что выделит 47,1 млрд рублей на выплату пособий по больничным листам. Соответствующее решение правительство приняло из-за роста числа сезонных заболеваний и распространения коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании отметил важность того, чтобы люди «быстро и без проволочек» смогли получить положенные деньги.

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