Криптовалюта по мотивам «Игры в кальмара» подорожала в 25 раз за сутки

Москва, 29 октября. Криптовалюта «Кальмар», вдохновленная сериалом «Игра в кальмара», подорожала на 2400% всего за день. Капитализация проекта превзошла 174 млн долларов.

Хит стриминг-сервиса Netflix «Игра в кальмара» обзавелся собственной криптовалютой, ее предпродажи стартовали 20 октября. В пятницу стоимость валюты, по данным CoinMarketCap, оценивалась в 3,6 доллара. Всего за сутки цена SQUID возросла в 25 раз.

Всплеск стоимости не был обусловлен какими-либо весомыми причинами, за исключением узнаваемости бренда сериала. Экономист Корнеллского университета Эсвар Прасад предупредил, что покупка новой валюты на пике популярности может обернуться финансовыми проблемами из-за всплеска потребительского спроса.

Стоит отметить, что часть владельцев криптовалюты SQUID ждали трудности при перепродаже. На этом фоне часть интернет-пользователей столкнулась с вредоносными ресурсами, созданными по мотивам «Игры в кальмара», передает «Вечерняя Москва».

Режиссер дорамы «Игра в кальмара» Хван Дон-хек рассказал о гонораре за работу над проектом. По словам постановщика, стриминг-сервис Netflix не стал награждать драматурга премией, несмотря на финансовый успех сериала.