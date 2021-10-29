Макрон больше часа прождал встречи с Байденом в Ватикане

Ватикан, 29 октября. Президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон встретились в посольстве Франции в Ватикане.

Трансляцию переговоров в прямом эфире показал телеканал BFMTV. Встреча стала первой с начала кризиса в отношениях, связанного с разрывом контракта по подлодкам. В начале переговоров лидеры тепло поприветствовали друг друга.

Макрону пришлось почти полтора часа ждать Байдена. Согласно программе, распространенной пресс-службой Елисейского дворца, старт переговоров был запланирован на 17:15 по московскому времени, но кортеж Байдена въехал на территорию посольства Франции лишь в 18:40.

Ранее в МИД РФ заявили, что военное партнерство США, Британии и Австралии в формате AUKUS создаст затруднения в направлении контроля за вооружениями. Об этом сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который провел переговоры на тему создания союза AUKUS с британским послом в Москве Деборой Броннерт.