Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 20:46
20:45
Общество
Житель Набережных Челнов спас раненую сову с поврежденным крылом
20:44
Политика
Саудовская Аравия дала послу Ливана двое суток, чтобы покинуть страну
20:38
Происшествия
Петербурженку оштрафовали за нарушение авторских прав «Голубых беретов» и Лещенко
20:37
Спорт
Нападающий «Зенита» Дзюба установил новый рекорд РПЛ по голам
20:37
Общество
Доктор Мясников развеял распространенные мифы о лечении кашля
20:36
Политика
Байден на встрече с Макроном в Ватикане признал «неуклюжесть» США в отношении Франции
20:34
Общество
Автоэксперт Холодов раскритиковал предложение лишать прав за три нарушения ПДД за год
20:34
Весь мир
Ливийская Akakus Oil Operations возобновила бурение на месторождении Аш-Шарара
20:31
Происшествия
Деятельность более десяти наркогруппировок пресекли в России
20:30
Политика
Макрон предложил Байдену обсудить борьбу с терроризмом на переговорах в Риме
Все новости

Макрон больше часа прождал встречи с Байденом в Ватикане
Политика
Макрон больше часа прождал встречи с Байденом в Ватикане
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Ватикан, 29 октября. Президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон встретились в посольстве Франции в Ватикане.

Трансляцию переговоров в прямом эфире показал телеканал BFMTV. Встреча стала первой с начала кризиса в отношениях, связанного с разрывом контракта по подлодкам. В начале переговоров лидеры тепло поприветствовали друг друга.

Макрону пришлось почти полтора часа ждать Байдена. Согласно программе, распространенной пресс-службой Елисейского дворца, старт переговоров был запланирован на 17:15 по московскому времени, но кортеж Байдена въехал на территорию посольства Франции лишь в 18:40.

Ранее в МИД РФ заявили, что военное партнерство США, Британии и Австралии в формате AUKUS создаст затруднения в направлении контроля за вооружениями. Об этом сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который провел переговоры на тему создания союза AUKUS с британским послом в Москве Деборой Броннерт.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Макрон больше часа прождал встречи с Байденом в Ватикане
ватикан байден макрон
Комментировать