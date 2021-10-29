Тимур Батрутдинов рассказал о «флюидной» дружбе с Ольгой Бузовой

Москва, 29 октября. Популярный юморист и актер Тимур Батрутдинов откровенно рассказал о многолетней дружбе с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Артист дал интервью телеведущей Ляйсан Утяшевой.

Несколько лет назад артистам приписывали бурный роман, после того как они отправились на совместный отдых. Однако никто из них официально не подтверждал слухи. Спустя годы резидент Comedy Club объяснил, что ничего, кроме дружбы его не связывает со звездой «Дома-2». Батрутдинов искренне недоумевает, почему за годы дружбы Бузова так и не смогла найти себе мужчину. «Это такая флюидная дружба. Где все бузовские мужчины? А мы с ней уже 20 лет дружим!» — признался Батрутдинов в новом выпуске на YouTube-канале Утяшевой. Батрутдинов заявил, что регулярно слышит вопросы о замужестве или об избраннице. Однако для него это скорее риторический вопрос, поскольку ему крайне сложно остановить свой выбор на одной женщине, когда вокруг так много прекрасных. «Современная жизнь создана для холостяка, чтобы ты не был привязан к одной женщине. Есть доставка, есть посудомоечная машинка. Когда я женюсь — это риторический вопрос. Я люблю всех женщин мира. Женщины, я люблю вас!» — заявил комик.

Prt Scr youtube.com / Ляйсан Утяшева

Артист считает, что смог бы жениться на женщине, похожей на Ляйсан Утяшеву, которая, не задавая вопросов, «взяла» шоумена Павла Волю и «пошла», сообщает «Вечерняя Москва». Однако пока такая в его жизни не появлялась.

Во время активных слухов о романах с Батрутдиновым Бузова уже строила отношения с начинающим музыкантом Давой (Давид Манукян). Однако их пара вскоре распалась после громкого скандала. С тех пор артист старается не упоминать о бывшей. Так же было и в шоу «Что было дальше?», гостем которого он стал. Певец стерпел все унижения от комиков, но старался не говорить о Бузовой. Позже Манукян отметил, что не держит зла на юмористов.