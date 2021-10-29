Американские инструкторы будут учить польских танкистов ездить на Abrams

Варшава, 29 октября. Польша не собирается отказываться от закупки американских танков M1A2 Abrams, поэтому в США была направлена первая группа польских военнослужащих для прохождения курсов по эксплуатации новой техники.

По имеющимся данным, учебный процесс будет проходить на одном из полигонов ВС США в штате Айдахо. Американские инструкторы будут учить польских танкистов ездить на тяжелых боевых машинах. В Польше заявили, что поставка 250 M1A2 Abrams позволит стране прикрыть «восточный фланг НАТО от нападения России».

Стоит отметить, что внутри самой Польши решение минобороны приобрести американскую технику подвергли критике. Основная претензия некоторых политиков к военным заключается в том, что у государства нет ни базы, ни запчастей, ни развитой логистики для этих машин.

Ранее сообщалось, что Варшава потратит около 6 миллиардов долларов на покупку новых танков, их обслуживание и боеприпасы. По мнению экспертов, эта сделка разорит польских военных.