Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 20:46
20:45
Общество
Житель Набережных Челнов спас раненую сову с поврежденным крылом
20:44
Политика
Саудовская Аравия дала послу Ливана двое суток, чтобы покинуть страну
20:38
Происшествия
Петербурженку оштрафовали за нарушение авторских прав «Голубых беретов» и Лещенко
20:37
Спорт
Нападающий «Зенита» Дзюба установил новый рекорд РПЛ по голам
20:37
Общество
Доктор Мясников развеял распространенные мифы о лечении кашля
20:36
Политика
Байден на встрече с Макроном в Ватикане признал «неуклюжесть» США в отношении Франции
20:34
Общество
Автоэксперт Холодов раскритиковал предложение лишать прав за три нарушения ПДД за год
20:34
Весь мир
Ливийская Akakus Oil Operations возобновила бурение на месторождении Аш-Шарара
20:31
Происшествия
Деятельность более десяти наркогруппировок пресекли в России
20:30
Политика
Макрон предложил Байдену обсудить борьбу с терроризмом на переговорах в Риме
Все новости

Американские инструкторы будут учить польских танкистов ездить на Abrams
Армия
Американские инструкторы будут учить польских танкистов ездить на Abrams
wikipedia.org  /  Sgt. Aaron Ellerman, Общественное достояние

Варшава, 29 октября. Польша не собирается отказываться от закупки американских танков M1A2 Abrams, поэтому в США была направлена первая группа польских военнослужащих для прохождения курсов по эксплуатации новой техники.

По имеющимся данным, учебный процесс будет проходить на одном из полигонов ВС США в штате Айдахо. Американские инструкторы будут учить польских танкистов ездить на тяжелых боевых машинах. В Польше заявили, что поставка 250 M1A2 Abrams позволит стране прикрыть «восточный фланг НАТО от нападения России».

Стоит отметить, что внутри самой Польши решение минобороны приобрести американскую технику подвергли критике. Основная претензия некоторых политиков к военным заключается в том, что у государства нет ни базы, ни запчастей, ни развитой логистики для этих машин.

Ранее сообщалось, что Варшава потратит около 6 миллиардов долларов на покупку новых танков, их обслуживание и боеприпасы. По мнению экспертов, эта сделка разорит польских военных.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Американские инструкторы будут учить польских танкистов ездить на Abrams
сша польша abrams танк
Комментировать