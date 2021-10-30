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Сын певицы Жанны Фриске обыграл Дмитрия Шепелева в баскетбол
Шоу-бизнес
Сын певицы Жанны Фриске обыграл Дмитрия Шепелева в баскетбол
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 30 октября. В сторис Instagram Дмитрия Шепелева появились уникальные кадры с его старшим сыном Платоном. Ребенок ведущего и певицы Жанны Фриске сыграл с отцом в баскетбол.

Родитель признался, что наследник легко обыгрывает его. По словам артиста, умение владеть мячом стало для ведущего и актера неожиданностью.

«Кстати, мы трижды сегодня сыграли на счет. Мало того что Платон забрасывает семь из десяти, так он обыгрывает меня не просто легко. Он спиной бросает и выигрывает. Так меня давно не «унижали», — признался вдовец Фриске.

Платону удалось забить мяч в кольцо. По Шепелеву было заметно, как он гордится сыном.

«Тренируется всего несколько месяцев, и смотрите, что творит. Я в шоке!» — указал телеведущий.

В этом году Платону Шепелеву исполнилось восемь лет. Сейчас шоумен живет с новой возлюбленной — дизайнером Екатериной Тулуповой. Недавно они съездили вместе отдохнуть на Сицилию. Там Шепелев неоднократно отмечал, что заметил среди местных жителей приверженность культу еды. Телеведущий пришел в восторг от рыбного рынка, а потом побывал на мастер-классе у шеф-повара, обладателя шести звезд «Мишлен». Шепелев в те прекрасные дни поведал, как началась его любовь к кулинарии.

«Хорошо помню, как мне пришлось готовить себе первый раз в жизни. Мне было лет 20, я уехал от родителей и переехал в Киев. И вот стою я на засаленной хрущевской раздолбанной кухне моей съемной однушки и думаю побаловать себя пастой — мамочка всегда так вкусно ее готовила. Стою, а что делать, не знаю. Позвонил маме, выслушал рецепт, приготовил, выбросил и пошел в ресторан. Так началась моя любовь к готовке», — признался телеведущий.

Но сейчас Дмитрий поднаторел в этом нелегком деле и часто готовит для себя, девушки и детей.

Ранее сообщалось, по какой причине Дмитрий пока не собирается переезжать за границу.

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