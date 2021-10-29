Гоген Солнцев признался, что был влюблен в падчерицу долгое время

Москва, 29 октября. Шоумен Гоген Солнцев поделился деталями отношений с бывшей супругой-пенсионеркой, которая находится в психиатрической клинике, и рассказал о чувствах к ее дочери.

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев сыграл необычно скромную свадьбу — его женой стала бывшая падчерица Светлана Давыдова. Торжество влюбленных оказалось неожиданным, ведь прежде они регулярно устраивали скандалы в студиях ток-шоу. Как оказалось, невеста была против отношений звезды с ее матерью-пенсионеркой.

Неизвестно, как относилась Давыдова к Солнцеву в тот период. Однако шоумен признался в интервью изданию iReactor, что долгое время был влюблен в бывшую падчерицу.

«Я ее любил с самого начала», — заявил шоумен.

Стоит отметить, что свадьба Солнцева с молодой избранницей произошла спустя две недели после его разрыва с бывшей женой. Теперь пенсионерка находится на лечении в психиатрической клинике. Шоумен признался, что не планирует возвращать тещу домой, «она будет умирать в психушке». Солнцев также подчеркнул, что у него прекрасная семья.

Несмотря на госпитализацию, экс-жена Солнцева нашла способ насолить молодоженам. По словам шоумена, невеста звезды оказалась в больнице после того, как подруга пенсионерки пробралась на свадьбу и выплеснула в лицо девушке некую жидкость.