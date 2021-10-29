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Съемки второй части «Дюны» могут начаться осенью 2022 года
Общество
Съемки второй части «Дюны» могут начаться осенью 2022 года
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 29 октября. Известный канадский кинематографист Дени Вильнев планирует начать съемки второй части франшизы «Дюна» не раньше осени следующего года. По его мнению, даже этот срок слишком ранний.

Режиссер отмечает, что большая часть подготовок к работе над проектом уже сделана. Он подчеркнул, что съемка продолжения — это одновременно и радостное известие, и определенное бремя.

«Хорошая новость заключается в том, что большая часть работы уже проделана в отношении дизайна, кастинга, локаций и написания сценария. Так что мы не начинаем с нуля. Я постараюсь справиться с этой задачей, потому что для меня важно, чтобы аудитория увидела вторую часть как можно скорее», — поделился Вильнев с изданием The Hollywood Reporter.

Он подчеркнул, что «Дюна-2» это не сиквел и даже не новый эпизод, а скорее продолжение уже заданной истории. Режиссер считает, чем скорее лента выйдет на экраны, тем будет лучше для зрителей, у которых будет свежа в памяти история из первой части. По информации студий Warner Bros. и Legendary, премьера запланирована на октябрь 2023 года.

Ранее Вильнев рассказал, что планирует сделать из нашумевшего фильма полноценную трилогию. По его словам, для того, чтобы почтить память великого писателя Фрэнка Герберта и его цикл «Дюна», нужно будет снять как минимум три ленты.

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съемки дюна вильнев
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