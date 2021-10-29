Гимнастка Ангелина Мельникова объяснила, почему лишилась золотой медали ЧМ

Москва, 29 октября. Российская гимнастка Ангелина Мельникова, занявшая второе место на чемпионате мира в Японии, рассказала, почему лишилась золота планетарного первенства.

Тренеры Ангелины Мельниковой несвоевременно подали протест на результаты вольных упражнений на чемпионате мира в Китакюсю, из-за чего она лишилась золотой медали. Об этом гимнастка рассказала в эфире передачи «Вечерний Ургант».

«На подачу протеста есть всего 4 минуты после вывода оценки. Его вообще подали, но, так как тренеры опоздали на 2 минуты, его отклонили. Случилась вот такая ситуация», — отметила Мельникова.

Победительницей чемпионата мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях стала Маи Мураками. Японка опередила Мельникову на 0,066 балла.

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