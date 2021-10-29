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Журналистка Скабеева высмеяла украинского депутата Гончаренко за ролик из Пентагона
Политика
Журналистка Скабеева высмеяла украинского депутата Гончаренко за ролик из Пентагона
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 октября. Российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева показала ролик от украинского депутата Алексея Гончаренко, который он записал из Пентагона.

На видеозаписи Гончаренко уверяет зрителей, что Россия боится Украину, и у Москвы даже якобы «дрожат поджилки». Нардеп говорит, что находится в Минобороны США, где готовится к «серьезным переговорам», а также передает «отдельный привет» Скабеевой.

«Ну что, Оленька, как ты видишь, мы продолжаем работать, а Украина получает мощное оружие. У россиян дрожат поджилки, и они понимают, что Украина стала существенно сильнее», — говорит на записи Гончаренко.

Журналистка Скабеева высмеяла украинского депутата Гончаренко за ролик из Пентагона
Федеральное агентство новостей / Роман Линник

Украинский депутат напомнил, что Киев получил турецкие беспилотники, которые активно применяет в Донбассе. В ответ Скабеева высмеяла Гончаренко, который, даже находясь в Пентагоне, продолжает думать о России и непосредственно о телеведущей.

«Леша, это уже какая-то ментальная привязанность и абсолютно нездоровая фиксация, обратись к доктору», — указала она депутату Рады.

Ранее политологи Алексей Мухин и Павел Шперов прокомментировали новость о том, что Украина закупила у России ранее «запрещенную» своими властями электроэнергию. По их словам, выпады Киева против Москвы чередуются с просьбами о помощи.

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сша пентагон скабеева
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