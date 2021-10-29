Банги, 29 октября. Население Центральноафриканской Республики раскритиковало экспертную группу ООН за обвинения российских инструкторов, сообщает информационный портал Revue Centrafricaine.

Граждане ЦАР напомнили, что отечественные специалисты действуют согласно положениям о двустороннем сотрудничестве и с одобрения Совета Безопасности ООН. По их словам, недопустимо клеветать на людей, обеспечивших безопасность страны.

Благодаря качественному обучению у россиян национальной армии (FACA) удалось ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и вернуть в республику мир.

«Эксперты ООН не считают нужным упоминать преступления, совершенные вооруженными бандами и контингентом многопрофильной миссии (МИНУСКА). Вместо этого они закрывают глаза и бездоказательно обвиняют россиян. Специальная комиссия в ЦАР провела беспристрастное расследование и не обнаружила никаких доказательств правонарушений, упомянутых «экспертами» ООН. Их заявления неприемлемы», — говорится в материале Revue Centrafricaine.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее заявление экспертов ООН раскритиковал руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов: