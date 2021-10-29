Жители ЦАР сочли неприемлемым заявления экспертов ООН о российских инструкторах

Банги, 29 октября. Население Центральноафриканской Республики раскритиковало экспертную группу ООН за обвинения российских инструкторов, сообщает информационный портал Revue Centrafricaine.
Граждане ЦАР напомнили, что отечественные специалисты действуют согласно положениям о двустороннем сотрудничестве и с одобрения Совета Безопасности ООН. По их словам, недопустимо клеветать на людей, обеспечивших безопасность страны.
Благодаря качественному обучению у россиян национальной армии (FACA) удалось ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и вернуть в республику мир.
«Эксперты ООН не считают нужным упоминать преступления, совершенные вооруженными бандами и контингентом многопрофильной миссии (МИНУСКА). Вместо этого они закрывают глаза и бездоказательно обвиняют россиян.
Специальная комиссия в ЦАР провела беспристрастное расследование и не обнаружила никаких доказательств правонарушений, упомянутых «экспертами» ООН. Их заявления неприемлемы», — говорится в материале Revue Centrafricaine.
Ранее заявление экспертов ООН раскритиковал руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов:
«На этот раз некоторые эксперты ООН бездоказательно обвинили отечественных специалистов в запугивании граждан ЦАР. Безусловно, это не соответствует действительности, а все обвинения строятся на слухах, распространяемых через СМИ, постоянно штампующих фейки. О каком запугивании может идти речь?»