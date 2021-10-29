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Глава Афрэксимбанка Орама: Африке нужны российские железные дороги
Весь мир
Глава Афрэксимбанка Орама: Африке нужны российские железные дороги
pixabay.com  /  Martin Winkler

Москва 29 октября. Африка заинтересована в сотрудничестве с российскими компаниями, занимающимися строительством железных дорог, считает глава Афрэксимбанка профессор Бенедикт Орама.

«Есть целый ряд областей, в которых, по нашему мнению, у россиян есть как широкие возможности, так и конкурентные преимущества. Возьмем железнодорожную сеть. В Африке сейчас создается собственная железнодорожная сеть в рамках Континентальной зоны свободной торговли.

Иногда сложно понять, почему русские этим не пользуются. В этих проектах сегодня участвуют и китайцы, и американцы, и немцы. Это очень, очень многообещающая область», — заявил Орама.

Также бизнесмен выделил потенциал россиян в сферах добычи полезных ископаемых, информационных технологий и медицины. Эксперт уверен, что Москве следует заняться развитием комплексного сотрудничества с африканскими странами. По его словам, Россия может помочь Черному континенту с развитием инфраструктуры.

Ранее министр иностранных дел Гвинеи-Бисау сообщила, что лидер республики Умару Сисоку Эмбало примет участие в грядущем саммите «Россия — Африка».

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