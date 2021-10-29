Представители МИД России и Франции обсудили вопросы проведения конференции по Ливии

Москва, 29 октября. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел телефонный разговор с директором департамента Северной Африки и Среднего Востока Министерства Европы и иностранных дел Франции Аной Геген. Об этом сообщает МИД России.

В ходе беседы российский и французский дипломаты обсудили подготовку к проведению конференции по Ливии. Мероприятие состоится 12 ноября в Париже.

«Были затронуты субстантивные и организационные вопросы проведения 12 ноября Парижской конференции по Ливии», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Богданов и Геген обменялись мнениями по ливийской ситуации. Также они подчеркнули важность объединения международных усилий для урегулирования обстановки в африканском государстве.

Ранее сообщалось, что глава Президентского совета Ливии Мухаммед Юнис аль-Манфи получил официальное приглашение посетить Париж. Соответствующий документ подписал французский лидер Эммануэль Макрон.