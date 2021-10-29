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Останки нового вида древнего человека обнаружены в Эфиопии
Общество
Останки нового вида древнего человека обнаружены в Эфиопии
pixabay.com

Москва, 29 октября. Международная группа антропологов рассказала о новом виде древнего человека, который обитал на территории нынешней Эфиопии.

По словам специалистов, его кости были обнаружены в среднем плейстоцене, который охватывал временной интервал с 774 до 129 тысяч лет назад. Именно в это время в Африке уже начал зарождаться предок современного человека Homo sapiens, а в Европе его родственник — неандерталец. Статья с исследованием опубликована в журнале Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews.

Как отметили антропологи, многие окаменелости в Европе, определенные как Homo heidelbergensis, являются ранними неандертальцами. Поэтому эксперты предложили отказаться от понятия «гейдельбергский человек» и Homo rhodesiensis. Выделение отдельного вида человека внесет ясность в классификацию, полагают они.

Ранее ученые-антропологи установили, в каких условиях жили первые переселенцы из Африки. Первобытные люди обитали в мягком климате и питались растениями.

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эфиопия ученый древний человек
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