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Экспертов ООН обвинили в замалчивании преступлений миротворцев на территории ЦАР
Весь мир
Экспертов ООН обвинили в замалчивании преступлений миротворцев на территории ЦАР
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 29 октября. Представитель центральноафриканской общественной платформы «Гражданское движение за пробуждение сознания» Игорь Гонтьер Оулофи раскритиковал заявление экспертов ООН в адрес российских инструкторов.

Активист считает, что подобные обвинения свидетельствуют о неуважительном отношении к людям, обеспечивающим безопасность мирного населения ЦАР. Именно благодаря консультативной поддержке россиян национальная армия (FACA) смогла разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Общественный деятель призвал экспертов ООН заняться расследованием преступлений сотрудников многопрофильной миссии международной организации (МИНУСКА). По его словам, «голубые каски» неоднократно нарушали закон и ставили под угрозу жизни мирных центральноафриканцев.

При этом несмотря на подтвержденные случаи пособничества боевикам, многочисленные аварии и прочие преступления, совершенные миротворцами, руководство МИНУСКА закрывает глаза на недовольство гражданского населения. Ранее заявление экспертов ООН опроверг руководитель движения La Synergie.

«Сколько раз нам, жителям страны, придется напоминать, что правительство заключило официальное соглашение с российскими инструкторами и что их роль заключается в подготовке солдат правительственных сил (FACA), ведущих боевые действия с радикалами, терроризирующими население?», —- поинтересовался координатор организации.

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