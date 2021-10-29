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Минэкономразвития: РФ прекратит поставки угля на Украину из-за роста внутреннего спроса

  /   Обновлено: 29 октября 2021 19:38
Экономика
Минэкономразвития: РФ прекратит поставки угля на Украину из-за роста внутреннего спроса
flickr.com  /  Dave McLear

Москва, 29 октября. Прекращение экспорта энергетического угля на Украину связано, в первую очередь, с растущим внутренним потреблением, заявили в Минэкономразвития России.

Глава Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус ранее сообщил, что Москва с 1 ноября завершает поставки сырья для украинских ТЭС. Чиновник уточнил, что ограничения не распространяются на коксующийся уголь, а затронут только уголь, используемый для нужд энергетической отрасли.

«В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — передает РИА Новости со ссылкой на слова представителей российского ведомства.

Несмотря на напряженную политическую обстановку, РФ оставалась основным импортером угля на предприятия Украины, добавили в пресс-службе. Кроме того, доля отечественны поставщиков существенно выросла — до 68%.

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украина минэкономразвития рф экспорт угля
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