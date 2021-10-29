Оргкомитет национального диалога ЦАР составил кодекс поведения на мероприятии

Банги, 29 октября. Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем провел брифинг для СМИ. На встрече с журналистами политик ответил на вопросы, связанные с организацией национального диалога.

Отчет о подготовке к мероприятию составил Организационный комитет республиканского диалога (CODR). По словам чиновников, приготовления завершены на 50%. Суммарно на проведение диалога потратят 160 588 800 франков КФА.

Также ответственные лица составили кодекс поведения, который призван облегчить коммуникацию между участниками. Таким образом, у всех присутствующих появится возможность высказать собственную позицию и услышать мнение остальных.

На мероприятие пригласят 450 человек. Также представители CODR напомнили прессе, что главарей бандформимрований не допустили до стола переговоров.

Ранее правительство ЦАР сообщило об отмене санкций на экспорт драгоценных камней. Снятие ограничений поспособствует восстановлению экономики и увеличит приток финансовых средств в бюджет республики.