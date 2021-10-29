Автоэксперт Холодов раскритиковал предложение лишать прав за три нарушения ПДД за год

Автоэксперт Александр Холодов в авторской колонке для ФАН напомнил о советских временах, комментируя предложение лишать прав за систематическое грубое нарушение ПДД. Ранее пресс-служба Министерства юстиции РФ сообщила, что в проект обновленного Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) включено положение о лишении прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения. По новой редакции КоАП водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения ПДД за год.

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов раскритиковал это предложение и рассказал, к чему привела похожая мера, существовавшая еще в советские времена.

Отметим, мнение колумниста является его личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Назад в СССР, или Коррупционные дырки. Колонка Александра Холодова

Все новое — хорошо забытое старое. Еще во времена СССР существовала такая мера, как лишение водительского удостоверения за три нарушения. А в 90-е у водителей появились специальные талоны, в которых за каждое нарушение ставили прокол, в просторечии — «дырку». Три дырки за год — водитель лишался прав.

Естественно, все очень боялись остаться без прав и делали все, чтобы не заработать эти самые дырки. Еще более естественным было то, что страх порождал коррупцию. Остановленный инспектором водитель, у которого уже были нарушения, шел на что угодно, лишь бы не лишиться прав. Люди были готовы не только заплатить штраф, но и дать взятку инспектору, чтобы не заработать последнюю дырку. Причем инициатива в виде предложения взятки часто исходила от самого водителя.

В конце концов правило «трех дырок» отметили как порождающее коррупцию. Именно поэтому у нас в действующем административном кодексе нет такой меры, как лишение прав за систематические нарушения. Дело в том, что, решая таким способом проблему безопасности на дорогах, можно породить другую проблему — коррупцию в органах власти. Какой бы честный ни был сотрудник автоинспекции, рано или поздно в определенных жизненных ситуациях он не сможет отказаться от предложенной взятки. Вот почему предложенное нововведение имеет серьезную коррупционную составляющую.

Но это не единственная проблема. Есть еще одна, связанная с фиксацией нарушений.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

«Камерная» проблема

Вторая проблема, связанная с обсуждаемым предложением: эту меру нельзя применять к нарушениям, которые фиксируются дорожными камерами, работающими в автоматическом режиме.

У нас было много разных проектов и поправок к административному кодексу о введении усиленной ответственности за нарушения ПДД. Под разными соусами — борьба с опасным вождением, борьба с автохамами на дорогах и так далее.

Но как ни пытались все эти меры вводить, под них никогда не подводили нарушения, зафиксированные автоматическими дорожными камерами. По очень простой причине — в этом случае невозможно определить, кто за рулем. Допустим, муж и жена едут в одном автомобиле. Права есть у обоих, машина записана на жену, а нарушает муж. Если этих нарушений наберется много, нам что, лишать жену прав за то, что ее муж опасно ездит? Именно из-за возможности подобных коллизий раньше даже не пытались подвести под жесткие меры нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Значит, в новом КоАП может идти речь только о лишении прав за нарушения, зафиксированные непосредственно дорожными инспекторами. То есть превышение скорости под эту меру уже точно не попадает. Что остается? Инспектор чаще фиксирует — пьяный за рулем, выезд на встречку и так далее. Но за эти нарушения уже есть ответственность в виде лишения прав! Поэтому не совсем понятно, о каких именно грубых нарушениях говорится в предложении Министерства юстиции РФ. Учитывая, что у нас сейчас заметно снизилось количество инспекторов на дорогах, непонятно, ради чего будет работать эта мера, кроме как ради коррупции.

Обещанного три года ждут

Отмечу еще одно обстоятельство. Новый административный кодекс у нас разрабатывается очень давно. Я даже не уверен, что нынешний состав Госдумы его примет. По крайней мере, прошлый созыв до КоАП так и не добрался, не успели.

Мне лично кажется, что в новом кодексе лучше идти по пути просто повышения ответственности (например, суммы штрафа) за повторное нарушение. Не прописывать каждое нарушение отдельно (встречка, превышение скорости и так далее), а просто штрафовать за «рецидив» в двойном размере. Может быть, даже имеет смысл вообще ввести прогрессию: за третье нарушение — в тройном размере и так далее. На мой взгляд, это бы частично решило проблему уменьшения аварийности на дорогах.

Но как только мы завязываем все это на дорожного инспектора, который может шантажировать водителя лишением прав даже за незначительное нарушение, мы сразу работаем на благо коррупции, а не на благо безопасности.

И еще один момент: в нынешней Госдуме я пока не вижу хороших специалистов по дорожному движению и по административному кодексу. Надеюсь, я ошибаюсь, и они себя еще проявят. Также очень надеюсь, что нынешняя Госдума будет прислушиваться к общественным организациям, занимающимся проблемами автомобилистов, и к экспертному сообществу. Иначе мы снова рискуем наломать дров и повторить ошибки, которые уже были.