Президент ЦАР призвал сложить оружие в Международный день мира

Банги, 29 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера призвал боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и «Союза за мир в ЦАР» (UPC) сложить оружие во время выступления по случаю Международного дня мира. Полное заявление главы государства опубликовано на официальной странице правительства в Facebook.

В торжественном мероприятии приняли участие премьер-министр Анри-Мари Дондра, председатель Национальной Ассамблеи Симплис Матье Саранджи, чиновники, представители общественных и международных организаций, а также жители столицы.

«Этот день предоставляет мне прекрасную возможность подтвердить приверженность построению стабильного государства, что особенно актуально после того хаоса, в который нашу страну ввергали на протяжении нескольких десятилетий», — сказал Туадера.

По его словам, совсем недавно республике удалось выбраться из кризиса безопасности и нивелировать угрозу, исходящую от бандформирований. Тем не менее на территории ЦАР все еще действуют отдельные группы радикалов, запугивающие население.

«Многие наши сограждане боятся за свою жизнь, они вынуждены покинуть собственные дома из-за навязанной им войны. Все эти испытания позволили нации оценить важность мира, а также его роль в процессе социально-экономического развития. По этой причине я хотел бы убедить всех жителей придерживаться гражданских ценностей и уважения государственных институтов», — продолжил президент.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Кроме того, Фостен-Арканж Туадера считает, что боевые действия вынудили молодых центральноафриканцев отказаться от образования и профессиональной подготовки, которые определяют будущее и являются «трамплином в жизнь».

«Такие люди скатываются на самое дно, употребляют наркотики и спиртное, совершают преступления, становясь легкой добычей для боевиков. Поэтому призываю наших молодых братьев отказаться от подобных практик и встать на праведный путь. Я в очередной раз призываю всех соотечественников, взявшихся за оружие под разными мотивами, прекратить боевые действия», — сказал лидер ЦАР.

Туадера также поблагодарил союзников из России и Руанды за оказанное содействие в подготовке правительственной армии. По его словам, они внесли неоценимый вклад в стабилизацию обстановки.

Ранее члены центральноафриканской партии URCA поддержали инициативу главы государства о введении режима прекращения огня на всей территории ЦАР.