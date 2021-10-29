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Корпорация Microsoft стала самой дорогой компанией в мире

  /   Обновлено: 29 октября 2021 19:21
Экономика
Корпорация Microsoft стала самой дорогой компанией в мире
pixabay.com

Нью-Йорк, 29 октября. Американская компания Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой организацией в мире с капитализацией в 2,46 трлн долларов, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Капитализация Apple, в свою очередь, составила 2,41 трлн долларов. Стоимость акций снизилась на 4% после публикации данных отчета за третий квартал текущего года. Ценные бумаги Microsoft, наоборот, выросли в цене. Отчетность корпорации демонстрирует уверенные темпы.

IT-гиганты Google и Microsoft за третий квартал 2021 года значительно увеличили прибыль. Так, чистый доход холдинга Alphabet inc., куда входит компания Google, в период с июля по сентябрь вырос до 19 млрд долларов. Выручка головной компании также поднялась до 65,1 млрд долларов.

Доходы американской компании Tesla, тем временем, выросли в третьем квартале на 57% по сравнению с 2020-м. Чистая прибыль увеличилась почти в пять раз, до 1,6 млрд долларов, что является рекордным показателем за всю историю производителя. При этом основатель корпорации Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей в мире, передает «ФедералПресс».

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