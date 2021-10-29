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Внезапное появление российских Су-24 напугало сотрудников нефтяной платформы в Польше
Армия
Внезапное появление российских Су-24 напугало сотрудников нефтяной платформы в Польше
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Варшава, 29 октября. Неожиданное появление фронтовых бомбардировщиков ВКС России Су-24 напугало сотрудников нефтедобывающей платформы, расположенной у берегов Польши.

По имеющейся информации, российские экипажи выполняли полет в небе над Балтикой в рамках учений. В пресс-службе Оперативного командования Вооруженных сил Польши подтвердили изданию BiznesAlert данные о том, что боевые самолеты ВКС РФ пролетели непосредственно над платформой компании Grupa Lotos. На самом предприятии представителям СМИ отказались комментировать этот инцидент, заметив, что запрос прислан не по адресу.

Польские военные отметили, что маневры российских бомбардировщиков проходили в небе над нейтральными водами, а зона над платформой не является бесполетной. Никакой подробной информации о тренировке Су-24 нет, но журналисты предположили, что боевые машины пролетели у платформы B8. Она находится примерно в 67 милях от Калининградской области, где располагается 72-я авиабаза Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М отработали прицельное бомбометание в ходе плановых учений под Калининградом. Маневры проходили в восточной части российского эксклава.

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польша су-24 вкс рф нефтяная платформа
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